Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек (WTA 4) завоевала трофей Уимблдонского турнира 2025!

В финале полька в двух сетах уничтожила представительницу США Аманду Анисимову (WТА 12) за 59 минут.

Уимблдон-2025. Финал

Аманда Анисимова (США) [13] – Ига Свентек (Польша) [8] – 0:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

Ига, помимо Аманды, на Уимблдоне-2025 также переиграла Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон, Людмилу Самсонову и Белинду Бенчич. За семь поединок полька отдала всего один сет.

Свентек впервые в карьере выиграла титул Уимблдона. Всего же Ига провела шесть финалов Grand Slam и в шестой раз стала чемпионкой. Единственный мейджор, который пока не покорился Иге – Australian Open.

Свентек стала первой польской теннисисткой, которой удалось стать чемпионкой в одиночном разряде Уимблдона. Ранее в решающих поединках британского слэма из представительниц Польши играли Ядвига Енджеевская (1936) и Агнешка Радваньска (2012).

Ига завоевала первый трофей с июня 2024 года, когда стала чемпионкой Ролан Гаррос. Всего на счету польской теннисистки теперь 23 титула.

С понедельника Свьонтек вернется на третью строчку рейтинга WTA.

Путь Свентек к трофею Уимблдона-2025:

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A