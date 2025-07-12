Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Ига менее чем за час уничтожила Аманду в финале травяного мейджора в Лондоне
Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек (WTA 4) завоевала трофей Уимблдонского турнира 2025!
В финале полька в двух сетах уничтожила представительницу США Аманду Анисимову (WТА 12) за 59 минут.
Уимблдон-2025. Финал
Аманда Анисимова (США) [13] – Ига Свентек (Польша) [8] – 0:6, 0:6
Это была первая встреча соперниц.
Ига, помимо Аманды, на Уимблдоне-2025 также переиграла Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон, Людмилу Самсонову и Белинду Бенчич. За семь поединок полька отдала всего один сет.
Свентек впервые в карьере выиграла титул Уимблдона. Всего же Ига провела шесть финалов Grand Slam и в шестой раз стала чемпионкой. Единственный мейджор, который пока не покорился Иге – Australian Open.
Свентек стала первой польской теннисисткой, которой удалось стать чемпионкой в одиночном разряде Уимблдона. Ранее в решающих поединках британского слэма из представительниц Польши играли Ядвига Енджеевская (1936) и Агнешка Радваньска (2012).
Ига завоевала первый трофей с июня 2024 года, когда стала чемпионкой Ролан Гаррос. Всего на счету польской теннисистки теперь 23 титула.
С понедельника Свьонтек вернется на третью строчку рейтинга WTA.
Путь Свентек к трофею Уимблдона-2025:
- 1/64 финала: Ига Свентек [2] – Полина Кудерметова – 7:5, 6:1
- 1/32 финала: 5:7, 6:2, 6:1 Ига Свентек [2] – Кэти Макналли –
- 1/16 финала: 6:2, 6:3 Ига Свентек [2] – Даниэль Коллинз –
- 1/8 финала: 6:4, 6:1 Ига Свентек [2] – Клара Таусон [23] –
- 1/4 финала: 6:2, 7:5 Ига Свентек [2] – Людмила Самсонова [19] –
- 1/2 финала: 6:2, 6:0 Ига Свентек [2] – Белинда Бенчич –
- Финал: Ига Свентек [2] – Аманда Анисимова [13] – 6:0, 6:0
A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025
Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Решающий поединок состоится 12 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву
Саме жалюгідне видовище в фіналах за всю мою "глядацьку кар`єру". Тішить одне: думка про те, як зараз скаженіє сабаленка))
Завтра буде справжній фінал Вімблдону. А це навіть не розминка.