Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Уимблдон
12 июля 2025, 19:10 | Обновлено 12 июля 2025, 19:49
3652
40

Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона

Ига менее чем за час уничтожила Аманду в финале травяного мейджора в Лондоне

12 июля 2025, 19:10 | Обновлено 12 июля 2025, 19:49
3652
40
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек (WTA 4) завоевала трофей Уимблдонского турнира 2025!

В финале полька в двух сетах уничтожила представительницу США Аманду Анисимову (WТА 12) за 59 минут.

Уимблдон-2025. Финал

Аманда Анисимова (США) [13] – Ига Свентек (Польша) [8] – 0:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

Ига, помимо Аманды, на Уимблдоне-2025 также переиграла Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон, Людмилу Самсонову и Белинду Бенчич. За семь поединок полька отдала всего один сет.

Свентек впервые в карьере выиграла титул Уимблдона. Всего же Ига провела шесть финалов Grand Slam и в шестой раз стала чемпионкой. Единственный мейджор, который пока не покорился Иге – Australian Open.

Свентек стала первой польской теннисисткой, которой удалось стать чемпионкой в одиночном разряде Уимблдона. Ранее в решающих поединках британского слэма из представительниц Польши играли Ядвига Енджеевская (1936) и Агнешка Радваньска (2012).

Ига завоевала первый трофей с июня 2024 года, когда стала чемпионкой Ролан Гаррос. Всего на счету польской теннисистки теперь 23 титула.

С понедельника Свьонтек вернется на третью строчку рейтинга WTA.

Путь Свентек к трофею Уимблдона-2025:

  • 1/64 финала: Ига Свентек [2] – Полина Кудерметова – 7:5, 6:1
  • 1/32 финала: Ига Свентек [2] – Кэти Макналли – 5:7, 6:2, 6:1
  • 1/16 финала: Ига Свентек [2] – Даниэль Коллинз – 6:2, 6:3
  • 1/8 финала: Ига Свентек [2] – Клара Таусон [23] – 6:4, 6:1
  • 1/4 финала: Ига Свентек [2] – Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5
  • 1/2 финала: Ига Свентек [2] – Белинда Бенчич – 6:2, 6:0
  • Финал: Ига Свентек [2] – Аманда Анисимова [13] – 6:0, 6:0

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки
ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Аманда Анисимова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 11 июля 2025, 23:31 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Теннис | 12 июля 2025, 17:39 9
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025

Решающий поединок состоится 12 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву

Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Волейбол | 11.07.2025, 21:21
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 08:55
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Шанс на трофей: украинка пробилась в финальный матч Уимблдона-2025 U-14!
Теннис | 12.07.2025, 16:13
Шанс на трофей: украинка пробилась в финальный матч Уимблдона-2025 U-14!
Шанс на трофей: украинка пробилась в финальный матч Уимблдона-2025 U-14!
Комментарии 40
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Влучання першою подачею в районі сорока відсотків, подвійні в найнезручніші моменти, програні буквально ВСІ ключові очки - красномовна статистика Анісімової. Висловлю непопулярну думку: щось схоже в фінальному матчі мейджору, якби якимось дивом їй вдалося його дістатися, видала би й Марта. А от від Аманди такого жаху не чекав.
Саме жалюгідне видовище в фіналах за всю мою "глядацьку кар`єру". Тішить одне: думка про те, як зараз скаженіє сабаленка))
Завтра буде справжній фінал Вімблдону. А це навіть не розминка.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Vadym Shcherban
Цікаво, що там було в букмекерів на 6:0 6:0? Анісімова, дійсно, "вляпалася в історію"....
Ответить
+5
Макс Максов
Це типу як ПСЖ - Інтер, в фіналі ЛЧ... Такого розгрому ще не було!
Ответить
+4
VITASS
Що було? Макс концентрація Іги. 85 перша і 100 друга. Браво.
Ответить
+3
сергей богданов
Меня терзают смутные сомнения... Ига вывела новое секретное оружие? Главное чтобы нормально вывела из организма, а не как в прошлый раз
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksandr
Это всё допiнг
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Fdail
Неочікувано. У своєму не найкращому сезоні Іга змогла виграти турнір на покритті , на якому в неї взагалі нічого не виходило. Цікаво дізнатися, чи є якійсь зміни в грі в Іги, що досягла успіху , чи просто повезло,бо я особисто не бачив жодного матчу й фіналу власне теж. Але що ж вітаю Ігу й Аманда нехай не приймає цей фінал близько до серця. До фіналу гра була шикарно.
Ответить
+2
Друг ФальКА
На цьому тижні лише Іга❤️🇵🇱 і Шахтар🧡🖤 вішали баранки 6-0! 🥯🥯🥯🥯 Вітаємо з мега-крутою перемогою🏆 і пишаємось бути на одній хвилі з чемпіонкою! 😊
Ответить
0
П'яний дядько с колхоза
Ай ти моя  киця, так її хочу, хай приїздить до мене під сільмаг усё будЕ харашо.
Ответить
0
MaximusOne
Мабуть НЛО
Ответить
0
VITASS
1911 2025. Чекаємо на 1917 і розвал болотного царства
Ответить
0
kollekciy
Після ніякої гри Іги з Еліною тут пару років тому, я думав що вона взагалі не для трави, а тут таке. 
Ответить
0
Pavel_i_C0
Було таке в фіналах Вімблдону?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Олексій Олексієв
Щось неймовірне. іга здолала психологічну кризу. Шкода, що боротьби не вийшло. 
Ответить
0
Arera
Не пойму почему харьковчанке Свитолиной не покорился этот Уимблдон?? И соперницы вроде все играли ни шатко ни валко, посредственно, соу соу...
Ответить
-1
ptolemeus
Мені цікаво - чи хтось тут вболівав за Анісімову? Хоч і народжена в США, і з американським паспортом, але все таки кацапка. Тобто тут результат цілком для нас нормальний. Хай краще полячка перемагає, набирає очки, і намагається скинути бульбозавра з першої сходинки рейтингу.
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
Vlad Holl
Ватна вляпалася в історію по-повній. Цей матч мені нагадує Бразилія -Німеччина на ЧС в Бразилії і 1 - 7. Повне знущання і знищення.
Ответить
-1
Обсервер Влад
Найбільше в а)(уї поважна публіка, яка відвалила туєву хучу бабла за фінал Вімблдона, (разом з мало не половиною Голлівуду на трибунах і королівськими родинами), щоб пожаритися на пекельній спеці і 50 хвилин спостерігати тупо за виносом тіла
Ответить
-2
Останній Серед Кривих
Це той випадок коли і росіяни на Росії і дурнуваті українчики вболівали за  одну і ту саму - за росіянку Анісімову. Ну перші то зрозуміло чому. А другі? Ну в принципі теж зрозуміло.
Ответить
-4
Показать Скрыть 5 ответов
Останній Серед Кривих
ХААХАХАХА так росіянці!!! )))
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
11.07.2025, 01:51
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
12.07.2025, 06:23 15
Футбол
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
10.07.2025, 17:11 2
Футбол
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
11.07.2025, 01:41
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
11.07.2025, 00:51 1
Футбол
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
11.07.2025, 00:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем