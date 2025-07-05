Свентек разобрала Коллинз и стала последней участницей 1/8 финала Уимблдона

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025.

В третьем раунде полька в двух сетах уверенно разобралась с американкой Даниэль Коллинз (WTA 54) за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Даниэль Коллинз (США) – 6:2, 6:3

Это была десятая встреча соперниц. Свентек добыла восьмую победу в очных противостояниях.

Ига на Уимблдоне, помимо Коллинз, также обыграла Полину Кудерметову и Кэти Макналли.

Свентек в шестой раз в карьере выступает на травяном мейджоре в Лондоне и в третий раз добралась до четвертого круга. Ее лучшим результатом на британском слэме является четвертьфинал в 2023 году.

Следующей соперницей Иги будет 23-я сеяная Клара Таусон. Помимо Свентек и Таусон, в 1/8 финала Уимблдона также прошли Джессика Бузас Манейро, Людмила Самсонова, Белинда Бенчич, Екатерина Александрова, Эмма Наварро, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Аманда Анисимова, Линда Носкова, Лаура Зигемунд, Солана Сиерра, Элизе Мертенс и Арина Соболенко.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine