Нацелилась на титул. Свентек обыграла 22-ю ракетку в 1/8 финала Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 4) вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025.

В четвертом круге травяного мейджора в Лондоне полька в двух сетах разобралась с 22-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании за 1 час и 8 минут.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Клара Таусон (Дания) [23] – 6:4, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Ига добыла третью победу над Кларой в очных противостояниях.

Свентек далее поборется против 19-й сеяной «нейтралки» Людмилы Самсоновой. Помимо Таусон, Ига на британском слэме также переиграла Полину Кудерметову, Кэти Макналли и Даниэль Коллинз.

Ига во второй раз в карьере добралась до четвертьфинала Уимблдонского турнира. Впервые она это сделала в 2023 году (поражение украинке Элине Свитолиной).

Всего для Свентек это будет 12-й четвертьфинал на мейджорах. Она также впервые в своей карьере добралась до этой стадии на каждом из первых трех турниров Grand Slam сезона.

Super Swiatek 🇵🇱



The No.8 seed sails through to the QF, beating Clara Tauson 6-4, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/mpPsRm2A81