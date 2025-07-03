Свентек лишь с камбеком сумела переиграть теннисистку из третьей сотни WTA
Полька в трех сетах одержала победу над Кэти Макнелли
Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек вышла в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.
В 1/32 финала полька в трех сетах одержала победу над теннисисткой из третьей сотни мирового рейтинга Кэти Макнелли (WTA 208) за 2 часа и 27 минут. Свентек неожиданно потерпела поражение в первом сете, но оформила убедительный камбек, отдав американке в следующих двух партиях только три гейма.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Ига Свентек (Польша) [8] – Кэти Макнелли (США) – 5:7, 6:2, 6:1
Это была вторая встреча соперниц и вторая победа Иги.
Интересно, что теннисистки ранее уже играли на мейджоре – на юниорском Ролан Гаррос 2018 и тогда Макнелли обыграла Свентек.
Следующей оппоненткой польки будет также представительница США Даниэль Коллинз (WTA 54).
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