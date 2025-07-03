Свентек лишь с камбеком сумела переиграть теннисистку из третьей сотни WTA

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек вышла в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала полька в трех сетах одержала победу над теннисисткой из третьей сотни мирового рейтинга Кэти Макнелли (WTA 208) за 2 часа и 27 минут. Свентек неожиданно потерпела поражение в первом сете, но оформила убедительный камбек, отдав американке в следующих двух партиях только три гейма.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Кэти Макнелли (США) – 5:7, 6:2, 6:1

Это была вторая встреча соперниц и вторая победа Иги.

Интересно, что теннисистки ранее уже играли на мейджоре – на юниорском Ролан Гаррос 2018 и тогда Макнелли обыграла Свентек.

Следующей оппоненткой польки будет также представительница США Даниэль Коллинз (WTA 54).