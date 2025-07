Свентек разобралась с россиянкой и впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Польская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Ига Свентек (WTA 8) вышла в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале полька в двух сетах справилась с «нейтралкой» Людмилой Самсоновой (WTA 19).

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5

Это была пятая встреча соперниц. Ига выиграла все пять очных противостояний у Людмилы.

Следующей оппоненткой Свентек будет либо Мирра Андреева, либо Белинда Бенчич.

Помимо Самсоновой, Ига на Уимлддоне-2025 также одолела Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз и Клару Таусон.

Свентек впервые в карьере пробилась в 1/2 финала Уимблдона. Она стала второй представительницей Польши, которой удалось дойти до этой стадии на мейджоре в Лондоне после Агнешки Радваньской.

Всего же для Иги это будет девятый полуфинал Grand Slam в карьере и третий в 2025 году. Свентек стала лишь четвертой действующей теннисисткой с полуфиналами на всех слэмах (Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Каролина Плишкова).

Jazda! 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Liudmila Samsonova 6-2, 7-5 to reach her first #Wimbledon semi-final 👏 pic.twitter.com/AWlIo5Jsbg