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Уимблдон
09 июля 2025, 17:05 | Обновлено 09 июля 2025, 18:03
2126
2

Свентек разобралась с россиянкой и впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Ига в двух сетах одолела Людмилу Самсонову в четвертьфинальном поединке мейджора

09 июля 2025, 17:05 | Обновлено 09 июля 2025, 18:03
2126
2
Свентек разобралась с россиянкой и впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Ига Свентек (WTA 8) вышла в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале полька в двух сетах справилась с «нейтралкой» Людмилой Самсоновой (WTA 19).

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5

Это была пятая встреча соперниц. Ига выиграла все пять очных противостояний у Людмилы.

Следующей оппоненткой Свентек будет либо Мирра Андреева, либо Белинда Бенчич.

Помимо Самсоновой, Ига на Уимлддоне-2025 также одолела Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз и Клару Таусон.

Свентек впервые в карьере пробилась в 1/2 финала Уимблдона. Она стала второй представительницей Польши, которой удалось дойти до этой стадии на мейджоре в Лондоне после Агнешки Радваньской.

Всего же для Иги это будет девятый полуфинал Grand Slam в карьере и третий в 2025 году. Свентек стала лишь четвертой действующей теннисисткой с полуфиналами на всех слэмах (Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Каролина Плишкова).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ига Свёнтек Людмила Самсонова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Просто молодчинка , вибила пару нейтралок - респект ✌️👍
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+3
Pat_riot
Добже!
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-1
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