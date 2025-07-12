Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки
Уимблдон
12 июля 2025, 19:46 |
193
0

Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки

12 июля Ига Свентек разгромила Аманду Анисимову и взяла трофей мейджора в Лондоне

12 июля 2025, 19:46 |
193
0
Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июля польская теннисистка Ига Свентек уничтожила американку Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025 со счетом 6:0, 6:0 и завоевала трофей.

Впервые за 114 лет в решающем поединке травяного мейджора было оформлено две баранки. В 1911 году британка Доротея Ламберт Чембер с таким счетом разбила свою соотечественницу Дору Бутби. В Открытой Эре подобных финалов на Уимблдоне не было.

Что касается всех турниров Grand Slam, то 6:0, 6:0 были прописаны в финале Ролан Гаррос 1998 – Штеффи Граф обыграла Наташу Звереву.

Свентек впервые в карьере выиграла трофей Уимблдона. На счету польки теперь шесть титулов на слэмах (четыре на Ролан Гаррос, один US Open и один Уимблдон).

По теме:
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Аманда Анисимова Уимблдон-2025 Штеффи Граф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Футбол | 12 июля 2025, 14:47 20
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного

Спортивный директор Луиш Кампуш отказался продолжать переговоры с «Борнмутом»

Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Футбол | 11 июля 2025, 19:10 0
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев

Харьковский клуб заинтересован в услугах Александра Яцыка и Владимира Шепелева

Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
Теннис | 12.07.2025, 14:41
Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
Бокс | 12.07.2025, 08:26
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Футбол | 12.07.2025, 06:13
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
11.07.2025, 10:50
Бокс
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
11.07.2025, 13:45 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
10.07.2025, 17:11 2
Футбол
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
10.07.2025, 18:50
Волейбол
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
12.07.2025, 08:55 13
Футбол
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем