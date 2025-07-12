Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки
12 июля Ига Свентек разгромила Аманду Анисимову и взяла трофей мейджора в Лондоне
12 июля польская теннисистка Ига Свентек уничтожила американку Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025 со счетом 6:0, 6:0 и завоевала трофей.
Впервые за 114 лет в решающем поединке травяного мейджора было оформлено две баранки. В 1911 году британка Доротея Ламберт Чембер с таким счетом разбила свою соотечественницу Дору Бутби. В Открытой Эре подобных финалов на Уимблдоне не было.
Что касается всех турниров Grand Slam, то 6:0, 6:0 были прописаны в финале Ролан Гаррос 1998 – Штеффи Граф обыграла Наташу Звереву.
Свентек впервые в карьере выиграла трофей Уимблдона. На счету польки теперь шесть титулов на слэмах (четыре на Ролан Гаррос, один US Open и один Уимблдон).
0 - Iga Swiatek is the second player in the Open Era to win a Women's Singles Grand Slam final with a 6-0 6-0 scoreline after Steffi Graf at Roland Garros 1988. Speechless.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/5dD3sCciT9— OptaAce (@OptaAce) July 12, 2025
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