Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки

12 июля польская теннисистка Ига Свентек уничтожила американку Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025 со счетом 6:0, 6:0 и завоевала трофей.

Впервые за 114 лет в решающем поединке травяного мейджора было оформлено две баранки. В 1911 году британка Доротея Ламберт Чембер с таким счетом разбила свою соотечественницу Дору Бутби. В Открытой Эре подобных финалов на Уимблдоне не было.

Что касается всех турниров Grand Slam, то 6:0, 6:0 были прописаны в финале Ролан Гаррос 1998 – Штеффи Граф обыграла Наташу Звереву.

Свентек впервые в карьере выиграла трофей Уимблдона. На счету польки теперь шесть титулов на слэмах (четыре на Ролан Гаррос, один US Open и один Уимблдон).

0 - Iga Swiatek is the second player in the Open Era to win a Women's Singles Grand Slam final with a 6-0 6-0 scoreline after Steffi Graf at Roland Garros 1988. Speechless.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/5dD3sCciT9