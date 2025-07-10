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  4. Пекарня Иги. Свентек снесла Бенчич и поборется за трофей Уимблдона-2025
Уимблдон
10 июля 2025, 20:06 | Обновлено 10 июля 2025, 20:21
814
4

Пекарня Иги. Свентек снесла Бенчич и поборется за трофей Уимблдона-2025

Ига отдала всего два гейма Белинде в полуфинале травяного мейджора в Лондоне

10 июля 2025, 20:06 | Обновлено 10 июля 2025, 20:21
814
4
Пекарня Иги. Свентек снесла Бенчич и поборется за трофей Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек вышла в финал Уимблдонского турнира 2025.

В полуфинале полька в двух сетах разгромила олимпийскую чемпионку 2024 года Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 35) за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Ига Свентек (Польша) [8] – 2:6, 0:6

Это была пятая встреча соперниц. Свентек добыла четвертую победу в очных противостояниях с Бенчич.

В решающем поединке Уимблдона Ига поборется против представительницы США Аманды Анисимовой, которая ранее в своем полуфинальном матче выбила первую сеяную Арину Соболенко.

Помимо Бенчич, Свентек на этих соревнованиях также прошла Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон и Людмилу Самсонову.

Для Иги это будет первый финал Уимблдона в карьере и шестой на турнирах Grand Slam, в котором она постарается завоевать шестой титул. В последний раз в решающей встрече мейджора она играла год назад на Ролан Гаррос.

Свентек стала второй полькой, сумевшей дойти до финала Уимблдона. В 2012 году Агнешка Радваньска уступила в финальной игре Серен Уильямс.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ига Свёнтек Белинда Бенчич Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Falko
Підозрюю, тут якась теорія змови від масонської закуліси. Це якась інша Іґа, її цього року явно підмінили. Точніше, замінили. Китайський хьюмен-бот від Маска чи від Цукерберга-Альтмана? Повністю провалила улюблені городи, але всіх виносить на ненависній лужайці.
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-1
Arera
Ига дорогая Уимблдон наш! Верю в тебя моя девочка!
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-5
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