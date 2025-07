Пекарня Иги. Свентек снесла Бенчич и поборется за трофей Уимблдона-2025

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек вышла в финал Уимблдонского турнира 2025.

В полуфинале полька в двух сетах разгромила олимпийскую чемпионку 2024 года Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 35) за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Ига Свентек (Польша) [8] – 2:6, 0:6

Это была пятая встреча соперниц. Свентек добыла четвертую победу в очных противостояниях с Бенчич.

В решающем поединке Уимблдона Ига поборется против представительницы США Аманды Анисимовой, которая ранее в своем полуфинальном матче выбила первую сеяную Арину Соболенко.

Помимо Бенчич, Свентек на этих соревнованиях также прошла Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон и Людмилу Самсонову.

Для Иги это будет первый финал Уимблдона в карьере и шестой на турнирах Grand Slam, в котором она постарается завоевать шестой титул. В последний раз в решающей встрече мейджора она играла год назад на Ролан Гаррос.

Свентек стала второй полькой, сумевшей дойти до финала Уимблдона. В 2012 году Агнешка Радваньска уступила в финальной игре Серен Уильямс.

Sensational Swiatek strikes on Centre Court ✨



Iga Swiatek produces a remarkable performance against Belinda Bencic to win 6-2, 6-0 and reach her first #Wimbledon final 👏



A defiant semi-final showing from the No.8 seed 👊 pic.twitter.com/NGGOI62uIk