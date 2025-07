Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 12) пробилась в финал Уимблдонского турнира 2025!

В полуфинале представительница США в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Матч завершился за 2 часа и 37 минут.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [13] – 4:6, 6:4, 4:6

Это была девятая встреча соперниц. Аманда одержала шестую победу в очных противостояниях с Ариной (при трех поражениях).

Помимо Соболенко, на Уимблдоне американка также прошла Юлию Путинцеву, Ренату Сарасуа, Далму Галфи, Линду Носкову и Анастасию Павлюченкову.

В решающем поединке мейджора в Лондоне Анисимова поборется либо против Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 35), либо против Иги Свентек (Польша, WTA 4).

Анисимова впервые в карьере вышла в решающий поединок турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим результатом был полуфинал на Ролан Гаррос в 2019 году.

Всего для Аманды это будет седьмой финал в карьере на уровне Тура и третий в 2025 году. В феврале она стала чемпионкой хардового тысячника в Дохе, а июле боролась за трофей травяного пятисотника в Лондоне.

