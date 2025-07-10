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  4. Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Уимблдон
10 июля 2025, 18:15 | Обновлено 10 июля 2025, 18:48
2359
39

Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона

Аманда в трех сетах одолела «нейтралку» и впервые сыграет в решающем поединке мейджора

10 июля 2025, 18:15 | Обновлено 10 июля 2025, 18:48
2359
39
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 12) пробилась в финал Уимблдонского турнира 2025!

В полуфинале представительница США в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Матч завершился за 2 часа и 37 минут.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [13] – 4:6, 6:4, 4:6

Это была девятая встреча соперниц. Аманда одержала шестую победу в очных противостояниях с Ариной (при трех поражениях).

Помимо Соболенко, на Уимблдоне американка также прошла Юлию Путинцеву, Ренату Сарасуа, Далму Галфи, Линду Носкову и Анастасию Павлюченкову.

В решающем поединке мейджора в Лондоне Анисимова поборется либо против Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 35), либо против Иги Свентек (Польша, WTA 4).

Анисимова впервые в карьере вышла в решающий поединок турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим результатом был полуфинал на Ролан Гаррос в 2019 году.

Всего для Аманды это будет седьмой финал в карьере на уровне Тура и третий в 2025 году. В феврале она стала чемпионкой хардового тысячника в Дохе, а июле боролась за трофей травяного пятисотника в Лондоне.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аманда Анисимова Арина Соболенко Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 39
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Андрій Заліщук
Ідеальна очистка, вітання Аманді!!!
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+10
Мосій Шило
Нарешті цього лацуря витурили!  Верещить,як недорізана свиня,дивитися неможливо. ,,Дойниця ,,-молодчага!
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+10
Александр Шевченко
Слава русским эмигрантам, спасли турнир от белорусского крикливого бегемота. Тепер очередь за чехословацкими эмигрантами, надеюсь на тоже самое, что спасут теннис от ляшки, новой подружки беларусского бегемота
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+9
maxfold
більдозер поїхав додому
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+7
captain2009
тепер справа за Беліндою. Одну мерзоту вибили, треба покарати і її ліпшу подружку. 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
oleko72
Ура!
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+6
Fastovec
Аманда просто молодчинка
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+6
AKAUNT2013
Кобилу вибили - і туди їй
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+6
Falko
Малявко, ти це зробила! Дай разок поцьомаю в сальну щічку! ))
До речі, при всіх демонах у голові, Аманда дуже незручна суперниця для Оріночки. Не знаю, з ким у неї ще така стата.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Fdail
Тепер можна не хвилюватися за переможців Віму. Хоча на момент я й справді повірив , що якось безпрапорна візьме титул(Самсонова до зустрічі з Ігою виглядала дуже солідно). Цікаво, що уже четвертий фінал шолому матиме хоча б одну американку як претендентку на титул і причому кожен раз вони різні. У цьому році американки ще не програвали, подивимось чи вистачить Аманді сил на титул.
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+3
Pavel_i_C0
Пішла сабалєнка до всіх інших рашистів
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+2
ptolemeus
Молодець Аніска
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+2
Sit Simurg
Зрозуміло, Аманда могла досягти успіхів і раніше, якби не смерть батька-тренера і та депресія що після цього в неї була.. (півтора роки в теніс не грала)
Але зараз видно, що все норм ! )
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+1
serhiy1
Юююхххууу!!! )
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0
Pavel_i_C0
Як же перший рашист сайту палає... Приємно дивитися))
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Vlad Holl
Гра слабенька з купою помилок , наші виглядали б не гірше , але постійно чогось не вистачає. Добре що бульбозавр вилетів .
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0
Обсервер Влад
Зустрілися 2 тестостеронові монстри. Білоруського монстра цього разу щось явно недокачали препаратами перед матчем
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0
Arera
Так анисимова я вижу тоже кацапка. Чему мы тогда радуемся украинцы??
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних
Білоруську "кобилу вибили" , а виграла ну така прямо маленька дюймовочка і зовсім не кобила, і не росіянка    я з вас не можу
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-12
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Перший Серед Рівних
Русская девушка в финале Уимблдона! Поздравляем!
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-18
Показать Скрыть 9 ответов
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