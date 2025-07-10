Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Аманда в трех сетах одолела «нейтралку» и впервые сыграет в решающем поединке мейджора
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 12) пробилась в финал Уимблдонского турнира 2025!
В полуфинале представительница США в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Матч завершился за 2 часа и 37 минут.
Уимблдон-2025. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [13] – 4:6, 6:4, 4:6
Это была девятая встреча соперниц. Аманда одержала шестую победу в очных противостояниях с Ариной (при трех поражениях).
Помимо Соболенко, на Уимблдоне американка также прошла Юлию Путинцеву, Ренату Сарасуа, Далму Галфи, Линду Носкову и Анастасию Павлюченкову.
В решающем поединке мейджора в Лондоне Анисимова поборется либо против Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 35), либо против Иги Свентек (Польша, WTA 4).
Анисимова впервые в карьере вышла в решающий поединок турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим результатом был полуфинал на Ролан Гаррос в 2019 году.
Всего для Аманды это будет седьмой финал в карьере на уровне Тура и третий в 2025 году. В феврале она стала чемпионкой хардового тысячника в Дохе, а июле боролась за трофей травяного пятисотника в Лондоне.
"The moment of this young woman's life" 👏— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025
Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final 💥
Take. A. Bow. ♥️ pic.twitter.com/WexH4VL2k2
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До речі, при всіх демонах у голові, Аманда дуже незручна суперниця для Оріночки. Не знаю, з ким у неї ще така стата.
Але зараз видно, що все норм ! )