Украина U-18 переиграла Швецию U-18 и с двумя победами лидирует в турнире

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) успешно выступает на международном турнире в Швеции.

6 сентября в 17:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-18 переиграла Швецию U-18 (2:0).

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

В матче против шведов у сине-желтых голы забили Дмитрий Зудин (12 мин), Никита Мельник (45 мин).

Ранее украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1). Украинцы с двумя победами лидирует в турнире (6 очков). Далее запланирован матч против Дании (9 сентября в 18:30).

Международный турнир для сборных U-18

2-й тур, 6 сентября 2025, Швеция

17:00. Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0

Голы: Дмитрий Зудин, 12, Никита Мельник, 45

Календарь матчей

1-й тур. 04.09.2025. Украина – Норвегия – 6:1, Дания – Швеция – 4:3

2-й тур. 06.09.2025. Украина – Швеция – 2:0, Дания – Норвегия

3-й тур. 09.09.2025. Украина – Дания, Швеция – Норвегия

