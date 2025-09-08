Сборная УКРАИНЫ08 сентября 2025, 13:50 | Обновлено 08 сентября 2025, 14:00
79
0
Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0. Уверенная победа. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча международного турнира молодежных сборных
В субботу, 6 августа, состоялся матче международного турнира между сборными U-18, в котором сыграли сборные Украины и Швеции.
Встреча проходила в Швеции.
Украинские футболисты добыли уверенную победу со счетом 2:0 и возглавили группу с Швецией, Данией и Норвегией, имея в своем активе 6 очков после двух матчей.
Международный турнир для сборных U-18
2-й тур, 6 сентября 2025, Швеция
17:00. Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0
Голы: Дмитрий Зудин, 12, Никита Мельник, 45+1
Видеообзор матча:
