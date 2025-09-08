Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0. Уверенная победа. Видео голов, обзор
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 13:50 | Обновлено 08 сентября 2025, 14:00
Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0. Уверенная победа. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча международного турнира молодежных сборных

08 сентября 2025, 13:50 | Обновлено 08 сентября 2025, 14:00
Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0. Уверенная победа. Видео голов, обзор
УАФ

В субботу, 6 августа, состоялся матче международного турнира между сборными U-18, в котором сыграли сборные Украины и Швеции.

Встреча проходила в Швеции.

Украинские футболисты добыли уверенную победу со счетом 2:0 и возглавили группу с Швецией, Данией и Норвегией, имея в своем активе 6 очков после двух матчей.

Международный турнир для сборных U-18

2-й тур, 6 сентября 2025, Швеция

17:00. Украина U-18 – Швеция U-18 – 2:0

Голы: Дмитрий Зудин, 12, Никита Мельник, 45+1

Видеообзор матча:

Дмитрий Зудин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
