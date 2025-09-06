Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру против Швеции U-18
Товарищеские матчи
УКРАИНА U18
06.09.2025 17:00 - : -
Швеция U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
06 сентября 2025, 16:23 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:31
282
0

Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру против Швеции U-18

Команда Владимира Самборского выступает на международном турнире в Швеции

06 сентября 2025, 16:23 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:31
282
0
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру против Швеции U-18
УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Швеции.

6 сентября в 17:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Швеции U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1). Также запланирован матч против Дании (9 сентября в 18:30).

Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру против Швеции U-18

По теме:
Украина U-18 – Швеция U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Словения – Швеция – 2:2. Спасительный мяч на 90-й мин. Видео голов и обзор
сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский Украина - Швеция стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч
Футбол | 06 сентября 2025, 17:45 0
Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч
Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч

Верес и Рух заполнили паузу на матчи сборных

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 12
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 293
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 41
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем