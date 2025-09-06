Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-18 – Швеция U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U18
06.09.2025 17:00 - : -
Швеция U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
06 сентября 2025, 08:33 | Обновлено 06 сентября 2025, 08:39
34
0

Украина U-18 – Швеция U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 сентября в 17:00 матч 2-го тура юношеского турнира в Швеции

06 сентября 2025, 08:33 | Обновлено 06 сентября 2025, 08:39
34
0
Украина U-18 – Швеция U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Швеции.

6 сентября в 17:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Швеции U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1). Также запланирован матч против Дании (9 сентября в 18:30).

Украина U-18 – Швеция U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Словения – Швеция – 2:2. Спасительный мяч на 90-й мин. Видео голов и обзор
Дубль Эмболо. Швейцария уничтожила Косово в первом туре отбора к ЧМ-2026
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский смотреть онлайн Украина - Швеция сборная Швеции по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Футбол | 05 сентября 2025, 16:40 11
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец

Герич будет выступать в Первой лиге

В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Футбол | 06 сентября 2025, 07:07 7
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент

Дмитрий Лиховой – о ситуации с Бленуце

«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Футбол | 05.09.2025, 15:32
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 5
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 1
Футбол
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем