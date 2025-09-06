Украина U-18 – Швеция U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 сентября в 17:00 матч 2-го тура юношеского турнира в Швеции
Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Швеции.
6 сентября в 17:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Швеции U-18.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.
Украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1). Также запланирован матч против Дании (9 сентября в 18:30).
Украина U-18 – Швеция U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Герич будет выступать в Первой лиге
Дмитрий Лиховой – о ситуации с Бленуце