Владелец клуба английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и клуба греческой Суперлиги «Олимпиакос» олигарх Евангелос Маринакис накануне принял участие в экономическом саммите в Салониках, где у него возник спор с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Спор между Маринакисом и Джонсоном непосредственно касался Украины и потенциального вопроса мирного урегулирования войны с российскими оккупантами.

В процессе дискуссии греческий бизнесмен фактически предложил свой путь к миру – отдать хозяину кремля путину часть украинской территории, что, с его точки зрения, позволит прекратить убийства детей.

«Я бы предпочел не видеть больше гибели детей и позволить россии сохранить за собой несколько кусков земли в Украине», – заявил Маринакис.

С этой точкой зрения категорически не согласился Борис Джонсон, который фактически апеллировал к Мюнхенскому соглашению 1938 года, согласно которого Чехословакия отдала Судетскую область под контроль Германии, однако это не уберегло в будущем Европу от агрессии Гитлера.

«Какие части Украины вы бы отдали агрессору, чтобы остановить его? А какой кусок Чехословакии вы бы отдали Гитлеру», – спросил у Маринакиса Джонсон.

Напомним, в октябре минувшего года Маринакис был дисквалифицирован на пять матчей за плевок в сторону арбитра матча между «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом», в котором лондонцы одержали победу со счетом 1:0.