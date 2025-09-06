Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина
06 сентября 2025, 11:03 |
1258
4

Что правда, тут же Евангелос Маринакис нарвался на возражения от Бориса Джонсона

Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
tovima.com. Борис Джонсон (в центре) и Евангелос Маринакис (справа)

Владелец клуба английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и клуба греческой Суперлиги «Олимпиакос» олигарх Евангелос Маринакис накануне принял участие в экономическом саммите в Салониках, где у него возник спор с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Спор между Маринакисом и Джонсоном непосредственно касался Украины и потенциального вопроса мирного урегулирования войны с российскими оккупантами.

В процессе дискуссии греческий бизнесмен фактически предложил свой путь к миру – отдать хозяину кремля путину часть украинской территории, что, с его точки зрения, позволит прекратить убийства детей.

«Я бы предпочел не видеть больше гибели детей и позволить россии сохранить за собой несколько кусков земли в Украине», – заявил Маринакис.

С этой точкой зрения категорически не согласился Борис Джонсон, который фактически апеллировал к Мюнхенскому соглашению 1938 года, согласно которого Чехословакия отдала Судетскую область под контроль Германии, однако это не уберегло в будущем Европу от агрессии Гитлера.

«Какие части Украины вы бы отдали агрессору, чтобы остановить его? А какой кусок Чехословакии вы бы отдали Гитлеру», – спросил у Маринакиса Джонсон.

Напомним, в октябре минувшего года Маринакис был дисквалифицирован на пять матчей за плевок в сторону арбитра матча между «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом», в котором лондонцы одержали победу со счетом 1:0.

Евангелос Маринакис Ноттингем Форест российско-украинская война Украина Борис Джонсон выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Trishovich
І Зіна після цього буде там грати?
