Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Что правда, тут же Евангелос Маринакис нарвался на возражения от Бориса Джонсона
Владелец клуба английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и клуба греческой Суперлиги «Олимпиакос» олигарх Евангелос Маринакис накануне принял участие в экономическом саммите в Салониках, где у него возник спор с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Спор между Маринакисом и Джонсоном непосредственно касался Украины и потенциального вопроса мирного урегулирования войны с российскими оккупантами.
В процессе дискуссии греческий бизнесмен фактически предложил свой путь к миру – отдать хозяину кремля путину часть украинской территории, что, с его точки зрения, позволит прекратить убийства детей.
«Я бы предпочел не видеть больше гибели детей и позволить россии сохранить за собой несколько кусков земли в Украине», – заявил Маринакис.
С этой точкой зрения категорически не согласился Борис Джонсон, который фактически апеллировал к Мюнхенскому соглашению 1938 года, согласно которого Чехословакия отдала Судетскую область под контроль Германии, однако это не уберегло в будущем Европу от агрессии Гитлера.
«Какие части Украины вы бы отдали агрессору, чтобы остановить его? А какой кусок Чехословакии вы бы отдали Гитлеру», – спросил у Маринакиса Джонсон.
Напомним, в октябре минувшего года Маринакис был дисквалифицирован на пять матчей за плевок в сторону арбитра матча между «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом», в котором лондонцы одержали победу со счетом 1:0.
Μαρινακης: «Αυτό που θα προτιμούσα είναι να μη βλέπω άλλα παιδιά να πεθαίνουν & ας κρατούσε η Ρωσία κάποια κομμάτια γης της Ουκρανίας»— Nikos Michael (@NikosMichael6) September 4, 2025
Τζονσον: «Ποιο κομμάτια της Ουκρανίας θα δίνατε στον επιτιθέμενο για να σταματήσει; Ποιο κομμάτι της Τσεχοσλοβακίας θα δίνατε στο Χιτλερ;»👏👏 pic.twitter.com/1OpihkgLmu
