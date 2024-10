Президента Ноттингема дисквалифицировали за плевок в арбитра

Дисциплинарный комитет Английской Премьер-лиги наказал владельца клуба «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса за то, что он плевал под ноги арбитру Джошу Смиту после матча 6-го тура против лондонского «Фулхэма».

«Ноттингем» уступил в той игре со счетом 0:1, а единственный гол был забит Раулем Хименесом с пенальти, чем очень был недоволен Маринакис.

За такое поведение владелец «Ноттингема» получил пятиматчевый запрет на посещение матчей своей команды. Также Эвангелоса предупредили, что в дальнейшем наказания могут быть более строгими.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis received a five-match stadium ban for "improper conduct" after being found guilty of spitting at the feet of referee Josh Smith.@tomhamiltonespn has more on Marinakis' FA charge 🗣https://t.co/ZpsarjDYto