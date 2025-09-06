Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили

Важен контекст. В предыдущем отборе на ЧМ, на Мундиаль-2022, Украина и Франция тоже были в одной группе. Франция и тогда являлась безоговорочным фаворитом – и матчей против «сине-желтых», и группы в целом.

Собственно, команда Дидье Дешама без особых проблем выиграла итоговое первое место. Однако тогда действующие чемпионы мира и будущие вице-чемпионы мира так и не смогли обыграть сборную Украины. На выезде мы (то есть, команда еще Андрея Шевченко) банально отскочили, а вот в Киеве мы (то есть, уже команда Александра Петракова) продемонстрировали одну из лучших игр за последнее время.

Этот довольно пространный врез – всего лишь напоминание, что против статусного, очень статусного соперника, безоговорочного фаворита всех и вся, тоже можно играть. Если как следует подготовиться, и как следует захотеть.

К тому же, так исторически сложилось, что против французов мы (то есть, наша национальная команда) очень часто играли если и не на равных, то близко к тому. Главное – захотеть и настроиться, о чем было сказано вскользь выше.

Стала ли сильнее нынешняя сборная Франции за ту сборную Франции, которой та сборная Украины не проиграла в предыдущем отборе на ЧМ? Не хочу показаться глупцом за ни к чему не обязывающие сравнения, но рискну предположить, что «та» Франция была сильнее «этой». Сильнее, прежде всего, в обороне. И как команда тоже сильнее. И Дешам еще себя не исчерпал в сборной. В отличие от «нынешнего» Дешама.

Теперешняя сборная Франции – это безусловная россыпь звезд. Собери хоть сборную Франции-2 или сборную Франции-9, все равно на бумаге она будет считаться фаворитом в игре против сборной Украины.

Тем более, против нынешней сборной Украины – обескровленной потерями ведущих игроков и исчерпанным еще после Евро-2024 Сергеем Ребровым.

Но ведь те прописные истины, упомянутые мной выше – о мотивации и подготовке – никто не отменял. Хотя по факту и получается, что отменял.

Если вынести за скобки номинально домашнюю игру нашей сборной против Бельгии (в матче за право сыграть в дивизионе А Лиги наций), то практически все остальные поединки «сине-желтых» каденции нынешнего «главнокомандующего» - это создание себе проблем, а затем робкие попытки эти проблемы решить.

В связи с этим игра против Франции ничем не отличалась от предыдущего нашего сценария и алгоритма. Абсолютно ничем.

Если конкретно – то полный бедлам в первой половине игры. Затем проведенный «мужской разговор в раздевалке», как следствие, минут двадцать озарения, которое, к сожалению, не вылилось в нужный результат, затем скрещенные руки Сергея Станиславовича у бровки, словно памятник самому себе, затем его же пояснения, что сделали все, что могли, и претензий ни к кому нет. Ну, на этом можно было бы поставить точку.

Но я все же поставлю запятую. И несколько слов все же скажу о сборной Франции. На протяжении всего матча меня не покидало ощущение, что при любом раскладе французы выиграют этот матч. Они выиграют его по знаменитой бразильской системе – «мы вам забьем столько, сколько захотим, а вы нам – сколько сможете».

Сборная Франции отыграла этот матч в эконом-режиме. Строго по счету. В этом Сергей Станиславович хотя бы прав. Но суть еще и в том, что сборная Франции обыграла нас пешком. При полном попустительстве подопечных Сергея Реброва.

То, как забивался нам первый гол, это верх разгильдяйства. Так играть нельзя даже аматорам. Почему наши профессионалы позволяют себе так играть – ума не приложу.

Да, затем, после перерыва, включились. И даже что-то создали. Но помешала пресловутая нереализация и отсутствие удачи, которая любит не только сильных, но, прежде всего, смелых.

А дальше гениальный Мбаппе включился и единолично поставил в этой игре жирую точку. Именно точку, а не восклицательный знак. Французы даже не пытались излишне корячиться в этой игре. Им запросто хватило класса и фрагментарных вспышек.

А нам ничего не хватило. Потому что у нас ничего и не было.

Значит ли это, что против «такой» сборной Франции «такая» сборная Украины была изначально обречена? Отнюдь.

Нам очень повезло сыграть против французов именно сейчас – в дебюте отбора, когда команда еще не раскочегарилась, когда у этой команды тоже есть проблемы, и кадровые, и игровые. А еще у этой команды в запасе если и не вечность, то практически целый отборочный турнир, по ходу которого можно наверстать упущенное, догнать и перегнать, если вдруг в стартовом поединке оступишься.

Если бы украинцы сыграли против французов так, как сыграли в упомянутом первом поединке против бельгийцев (не говоря уже о том, чтобы сыграли так, как при Петракове), наша команды не проиграла бы. Да, для этого пришлось бы после игры (или даже в перерыве) выхаркивать легкие, но итоговый счет точно был бы иным.

Но, похоже, Сергей Станиславович изначально в этой спарке (двух стартовых поединках) не собирался пользоваться случаем. Он поставил на следующий матч. Дескать, французы изначально сильнее, поэтому им можно проиграть тем поражением, за которое не стыдно.

Но, если откровенно, то стыдно. Лично мне – стыдно. За такую игру в нашем исполнении на глазах у переполненного стадиона. За отсутствие (очень много эпитетов можно подобрать). И особенно – за несоответствие. За несоответствие этой сборной, этого тренера нашей стране. В нынешнем контексте.