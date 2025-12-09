Гидратационные паузы. На ЧМ-2026 будут введены трехминутные перерывы

Футболисты на чемпионате мира 2026 получат 3-минутные гидратационные паузы в каждом тайме, сообщили в ФИФА относительно турнира, который следующим летом примут Канада, Мексика и США.

В упрощенной и усовершенствованной версии пауз, которые использовались на некоторых предыдущих турнирах, включая клубный ЧМ-2025, арбитр будет останавливать игру на 22-й минуте каждого тайма, чтобы позволить игрокам восстановить водный баланс. Погодные или температурные условия при этом не будут учитываться, паузы будут объявляться во всех матчах, чтобы обеспечить равные условия для всех команд.

Маноло Зубирия, главный турнирный директор в США на ЧМ-2026, объявляя инициативу на встрече мировых вещателей в Вашингтоне, рассказал: «Для каждого матча, независимо от того, где он проходит, независимо от наличия крыши или температуры, будет трехминутная гидратационная пауза. Три минуты – от свистка до свистка в обоих таймах. Очевидно, если на 20-й или 21-й минуте произойдет остановка из-за травмы, и она будет продолжаться, этот вопрос будет решаться на месте арбитром».

Использование гидратационных пауз является частью направленной попытки обеспечить наилучшие возможные условия для футболистов, опираясь на опыт предыдущих турниров, включая недавний клубный ЧМ, который прошлым летом прошел в США. Календарь матчей ЧМ-2026 разработан таким образом, чтобы минимизировать путешествия для команд и болельщиков, максимизировать количество дней отдыха между матчами для всех сборных и дать возможность как можно более широкой мировой аудитории следить за матчами в разных часовых поясах.

Эта сложная работа включала технический анализ всех арен, от средней температуры и систем охлаждения до общественного транспорта и безопасности, а также совместные обсуждения между различными функциональными подразделениями ФИФА, включая управление соревнованиями, работу с командами, медицинский департамент, телевидение и вещание, а также билетную службу.

ФИФА планирует три церемонии открытия в начале турнира. Кроме церемонии на матче-открытии 11 июня 2026 года в Мехико (Мексика – ЮАР), церемонии также пройдут перед первыми матчами других стран-хозяек: 12 июня в Торонто (Канада – Босния и Герцеговина, Италия, Северная Ирландия или Уэльс) и в Лос-Анджелесе (США – Парагвай). Кроме того, финал ЧМ-2026, который состоится 19 июля 2026 года на стадионе Нью-Йорк – Нью-Джерси, впервые будет включать шоу во время перерыва, а также традиционную церемонию закрытия.