Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гидратационные паузы. На ЧМ-2026 будут введены трехминутные перерывы
Чемпионат мира
09 декабря 2025, 08:05 | Обновлено 09 декабря 2025, 08:16
203
0

Гидратационные паузы. На ЧМ-2026 будут введены трехминутные перерывы

Арбитр будет останавливать игру на 22-й минуте каждого из таймов

09 декабря 2025, 08:05 | Обновлено 09 декабря 2025, 08:16
203
0
Гидратационные паузы. На ЧМ-2026 будут введены трехминутные перерывы
FIFA

Футболисты на чемпионате мира 2026 получат 3-минутные гидратационные паузы в каждом тайме, сообщили в ФИФА относительно турнира, который следующим летом примут Канада, Мексика и США.

В упрощенной и усовершенствованной версии пауз, которые использовались на некоторых предыдущих турнирах, включая клубный ЧМ-2025, арбитр будет останавливать игру на 22-й минуте каждого тайма, чтобы позволить игрокам восстановить водный баланс. Погодные или температурные условия при этом не будут учитываться, паузы будут объявляться во всех матчах, чтобы обеспечить равные условия для всех команд.

Маноло Зубирия, главный турнирный директор в США на ЧМ-2026, объявляя инициативу на встрече мировых вещателей в Вашингтоне, рассказал: «Для каждого матча, независимо от того, где он проходит, независимо от наличия крыши или температуры, будет трехминутная гидратационная пауза. Три минуты – от свистка до свистка в обоих таймах. Очевидно, если на 20-й или 21-й минуте произойдет остановка из-за травмы, и она будет продолжаться, этот вопрос будет решаться на месте арбитром».

Использование гидратационных пауз является частью направленной попытки обеспечить наилучшие возможные условия для футболистов, опираясь на опыт предыдущих турниров, включая недавний клубный ЧМ, который прошлым летом прошел в США. Календарь матчей ЧМ-2026 разработан таким образом, чтобы минимизировать путешествия для команд и болельщиков, максимизировать количество дней отдыха между матчами для всех сборных и дать возможность как можно более широкой мировой аудитории следить за матчами в разных часовых поясах.

Эта сложная работа включала технический анализ всех арен, от средней температуры и систем охлаждения до общественного транспорта и безопасности, а также совместные обсуждения между различными функциональными подразделениями ФИФА, включая управление соревнованиями, работу с командами, медицинский департамент, телевидение и вещание, а также билетную службу.

ФИФА планирует три церемонии открытия в начале турнира. Кроме церемонии на матче-открытии 11 июня 2026 года в Мехико (Мексика – ЮАР), церемонии также пройдут перед первыми матчами других стран-хозяек: 12 июня в Торонто (Канада – Босния и Герцеговина, Италия, Северная Ирландия или Уэльс) и в Лос-Анджелесе (США – Парагвай). Кроме того, финал ЧМ-2026, который состоится 19 июля 2026 года на стадионе Нью-Йорк – Нью-Джерси, впервые будет включать шоу во время перерыва, а также традиционную церемонию закрытия.

По теме:
ЧМ-2026: все поединки гарантированно продлятся дольше на 6 минут
Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Реал или сборная Франции? Зидан начал переговоры по новому месту работы
ЧМ-2026 по футболу ФИФА правила футбола
Николай Степанов Источник: ФИФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09 декабря 2025, 07:39 0
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола
Футбол | 08 декабря 2025, 08:31 7
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола
Легендарный клуб готовит трансфер Лунина. Он должен заменить звезду футбола

«Милан» заинтересовался украинцем

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Футбол | 08.12.2025, 14:46
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 08.12.2025, 19:50
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 11
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем