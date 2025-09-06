ВИДЕО. Малиновский забил за Дженоа впервые с позапрошлого сезона
«Грифоны» провели товарищеский матч с «Ниццей»
Пока в мировом футболе продолжается международная пауза, французская «Ницца» и итальянский «Дженоа» провели товарищеский матч.
В составе «грифонов» на поле вышел украинский хавбек Руслан Малиновский, который продолжает набирать форму после тяжелой травмы и длительной дисквалификации. Руслану удалось забить гол в этом матче на 74-й минуте – он реализовал пенальти. Это первый гол Малиновского за «Дженоа» с сезона 2023/24
Гол Руслана не помог итальянцам добиться положительного результата – «Ницца» победила со счетом 3:2.
Товарищеский матч. 6 сентября.
Ницца – Дженоа – 3:2
Голы: Омоюри, 13, 44 – Онана, 71, Малиновский, 74 (п), Клосс, 77
