ВИДЕО. Малиновский забил за Дженоа впервые с позапрошлого сезона

Пока в мировом футболе продолжается международная пауза, французская «Ницца» и итальянский «Дженоа» провели товарищеский матч.

В составе «грифонов» на поле вышел украинский хавбек Руслан Малиновский, который продолжает набирать форму после тяжелой травмы и длительной дисквалификации. Руслану удалось забить гол в этом матче на 74-й минуте – он реализовал пенальти. Это первый гол Малиновского за «Дженоа» с сезона 2023/24

Гол Руслана не помог итальянцам добиться положительного результата – «Ницца» победила со счетом 3:2.

Товарищеский матч. 6 сентября.

Ницца – Дженоа – 3:2

Голы: Омоюри, 13, 44 – Онана, 71, Малиновский, 74 (п), Клосс, 77

