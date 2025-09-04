Травма Миколенко, заявки Динамо и Шахтера, поражение юношеских сборных

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 сентября.

1А. ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше. Вскоре Франция

Команда Сергея Реброва проводит подготовку в польском городе Опаленицы

1B. Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену

Владислав Дубинчак заменит Виталия Миколенко

1C. Стало известно, кто рассудит матч Украина – Франция в отборе к ЧМ

Главным арбитром назначен нидерландец Данни Маккели

1D. На руку Украине. Лидер сборной Франции пропустил тренировку из-за травмы

Плохие новости для французской команды от Усмана Дембеле

2А. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии на турнире в Испании

В стартовой игре международного турнира сине-желтые пропустили два мяча

2B. Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии

Сине-желтая команда уступила в стартовом матче со счетом 1:2

3А. Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу конференций 2025/26

Заявку обнародовал официальный сайт УЕФА

3B Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций

В список вошли 30 футболистов

4А Шахтер предложил Полесью сенсационный трансфер игрока сборной Украины

«Полесье» отказалось продавать Назаренко

4B Лунин получил сенсационное предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины

Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна

4С Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны.

Команда интересуется Эргисом Арифи

5A Михаил МЕЛЬНИК: Воюем против ядерных государств. Мы сильны, но нам тяжело

Президент ФВУ в эксклюзивном интервью Sport.ua – об успехах сборных на фоне войны

5B ОФИЦИАЛЬНО. Барком-Кажаны подписали экс-капитана сборной Германии

Лукас Кампа присоединился к львовскому клубу, выступающему в польской ПлюсЛиге

6 Евробаскет-2025. Стали известны участники плей-офф от групп А и В

Сборная Черногории сенсационно не преодолела групповой этап

7A Синнер не оставил шансов 10-й ракетке мира и вышел в полуфинал US Open

Янник уверенно разобрался с Лоренцо Музетти и продолжает защиту трофея в Нью-Йорке.

7B Оже-Альясим и де Минаур в четырехчасовом матче определили полуфиналиста USO

Феликс в четырех сетах вырвал победу у Алекса

7С Реванш удался: Анисимова выбила Свентек на пути в полуфинал US Open

Аманда обыграла Игу в двух сетах в четвертьфинале мейджора в США

7D ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025

Наоми в двух сетах справилась с Каролиной в матче 1/4 финала мейджора в США

8 Усику пора уходить на пенсию. Сейчас – идеальный момент

Зачем оставаться еще?

9 Вуэльта Испании 2025 года. 11-й этап остался без победителя

Финишную прямую заблокировали протестующие