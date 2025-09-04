Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 сентября 2025, 09:17 |
Травма Миколенко, заявки Динамо и Шахтера, поражение юношеских сборных

Главные новости за 3 сентября на Sport.ua

04 сентября 2025, 09:17 |
Травма Миколенко, заявки Динамо и Шахтера, поражение юношеских сборных
Getty Images/Global Images Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 сентября.

1А. ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше. Вскоре Франция
Команда Сергея Реброва проводит подготовку в польском городе Опаленицы

1B. Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Владислав Дубинчак заменит Виталия Миколенко

1C. Стало известно, кто рассудит матч Украина – Франция в отборе к ЧМ
Главным арбитром назначен нидерландец Данни Маккели

1D. На руку Украине. Лидер сборной Франции пропустил тренировку из-за травмы
Плохие новости для французской команды от Усмана Дембеле

2А. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии на турнире в Испании
В стартовой игре международного турнира сине-желтые пропустили два мяча

2B. Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Сине-желтая команда уступила в стартовом матче со счетом 1:2

3А. Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу конференций 2025/26
Заявку обнародовал официальный сайт УЕФА

3B Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
В список вошли 30 футболистов

Шахтер предложил Полесью сенсационный трансфер игрока сборной Украины
«Полесье» отказалось продавать Назаренко

4B Лунин получил сенсационное предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна

Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны.
Команда интересуется Эргисом Арифи

5A Михаил МЕЛЬНИК: Воюем против ядерных государств. Мы сильны, но нам тяжело
Президент ФВУ в эксклюзивном интервью Sport.ua – об успехах сборных на фоне войны

5B ОФИЦИАЛЬНО. Барком-Кажаны подписали экс-капитана сборной Германии
Лукас Кампа присоединился к львовскому клубу, выступающему в польской ПлюсЛиге

6 Евробаскет-2025. Стали известны участники плей-офф от групп А и В
Сборная Черногории сенсационно не преодолела групповой этап

7A Синнер не оставил шансов 10-й ракетке мира и вышел в полуфинал US Open
Янник уверенно разобрался с Лоренцо Музетти и продолжает защиту трофея в Нью-Йорке.

7B Оже-Альясим и де Минаур в четырехчасовом матче определили полуфиналиста USO
Феликс в четырех сетах вырвал победу у Алекса

Реванш удался: Анисимова выбила Свентек на пути в полуфинал US Open
Аманда обыграла Игу в двух сетах в четвертьфинале мейджора в США

7D ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025
Наоми в двух сетах справилась с Каролиной в матче 1/4 финала мейджора в США

8 Усику пора уходить на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Зачем оставаться еще?

9 Вуэльта Испании 2025 года. 11-й этап остался без победителя
Финишную прямую заблокировали протестующие

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
