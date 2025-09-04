Травма Миколенко, заявки Динамо и Шахтера, поражение юношеских сборных
Главные новости за 3 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 сентября.
1А. ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше. Вскоре Франция
Команда Сергея Реброва проводит подготовку в польском городе Опаленицы
1B. Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Владислав Дубинчак заменит Виталия Миколенко
1C. Стало известно, кто рассудит матч Украина – Франция в отборе к ЧМ
Главным арбитром назначен нидерландец Данни Маккели
1D. На руку Украине. Лидер сборной Франции пропустил тренировку из-за травмы
Плохие новости для французской команды от Усмана Дембеле
2А. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии на турнире в Испании
В стартовой игре международного турнира сине-желтые пропустили два мяча
2B. Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Сине-желтая команда уступила в стартовом матче со счетом 1:2
3А. Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу конференций 2025/26
Заявку обнародовал официальный сайт УЕФА
3B Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
В список вошли 30 футболистов
4А Шахтер предложил Полесью сенсационный трансфер игрока сборной Украины
«Полесье» отказалось продавать Назаренко
4B Лунин получил сенсационное предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна
4С Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны.
Команда интересуется Эргисом Арифи
5A Михаил МЕЛЬНИК: Воюем против ядерных государств. Мы сильны, но нам тяжело
Президент ФВУ в эксклюзивном интервью Sport.ua – об успехах сборных на фоне войны
5B ОФИЦИАЛЬНО. Барком-Кажаны подписали экс-капитана сборной Германии
Лукас Кампа присоединился к львовскому клубу, выступающему в польской ПлюсЛиге
6 Евробаскет-2025. Стали известны участники плей-офф от групп А и В
Сборная Черногории сенсационно не преодолела групповой этап
7A Синнер не оставил шансов 10-й ракетке мира и вышел в полуфинал US Open
Янник уверенно разобрался с Лоренцо Музетти и продолжает защиту трофея в Нью-Йорке.
7B Оже-Альясим и де Минаур в четырехчасовом матче определили полуфиналиста USO
Феликс в четырех сетах вырвал победу у Алекса
7С Реванш удался: Анисимова выбила Свентек на пути в полуфинал US Open
Аманда обыграла Игу в двух сетах в четвертьфинале мейджора в США
7D ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025
Наоми в двух сетах справилась с Каролиной в матче 1/4 финала мейджора в США
8 Усику пора уходить на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Зачем оставаться еще?
9 Вуэльта Испании 2025 года. 11-й этап остался без победителя
Финишную прямую заблокировали протестующие
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арсен Белименко рассказал о своем кумире
Эрик должен работать в месте, где его талант будут ценить