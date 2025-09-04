Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Синнер не оставил шансов 10-й ракетке мира и вышел в полуфинал US Open 2025
US Open
04 сентября 2025, 07:45 | Обновлено 04 сентября 2025, 08:02
Янник уверенно разобрался с Лоренцо Музетти и продолжает защиту трофея в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Лоренцо Музетти

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2025, на котором в прошлом году выиграл трофей.

В четвертьфинале итальянец в трех сетах разобрался со своим соотечественником Лоренцо Музетти (ATP 10) за 2 часа.

US Open 2025. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Лоренцо Музетти (Италия) [10] – 6:1, 6:4, 6:2

Синнер и Музетти провели третье очное противостояние. Янник в третий раз одолел Лоренцо.

На счету Синнер в Нью-Йорке также победы над Витом Копрживой, Алексеем Попыриным, Денисом Шаповаловым и Александром Бубликом. За пять матчей Янник отдал всего один сет. Его следующим оппонентом будет Феликс Оже-Альяссим – канадец в четвертьфинале справился с Алексом де Минауром.

Синнер вышел в восьмой полуфинал на турнирах Grand Slam, в частности во второй подряд. Янник добыл 26 викторий подряд на хардовых мейджорах.

Синнер стал первым итальянцем в Открытой эре и первым игроком, родившимся после 1990 года, который сумел выйти во все четыре полуфинала GS в мужском одиночном разряде за один сезон.

С 1973 года Янник стал всего лишь четвертым игроком, которому удалось пробиться во все четыре полуфинала сезона на слэмах в статусе первой ракетки мира, после Ивана Лендла, Роджера Федерера и Новака Джоковича. При этом Синнер является самым молодым из этой четверки, кому удалось достичь такого результата.

Также отметим, что победа над Музетти стала для Синнером 16-й над итальянцами на уровне Тура – он никогда не проигрывал своим соотечественникам.

Янник Синнер Лоренцо Музетти US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
