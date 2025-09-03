Оже-Альясим и де Минаур в четырехчасовом матче определили полуфиналиста USO
Феликс в четырех сетах вырвал победу у Алекса
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 27) пробился в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертьфинале канадец в четырех сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 8) за 4 часа и 13 минут.
Это было четвертое очное противостояние соперников. Феликс в третий раз одолел Алекса.
Следующим соперником Оже будет либо Янник Синнер, либо Лоренцо Музетти.
Феликс в третий раз переиграл представителя топ-10 рейтинга АТР на Grand Slam. Он вышел во второй полуфинал мейджора в карьере.
Де Минаур потерпел шестое поражение в шести четвертьфиналах на слэмах.
US Open 2025. 1/4 финала
Феликс Оже-Альяссим (Канада) [25] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)
Видеофрагменты
Soaring FAA 🚀— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Auger-Aliassime survives De Minaur in four sets to reach the final four! pic.twitter.com/5B7iy3eDBX
Back-to-back-to-back top 15 wins at a Slam.— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Felix Auger-Aliassime is back. pic.twitter.com/89wOVA7WQ6
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Австралийка до сих пор в восторге от результата 2.10 м от украинки
Игрок готов к старту отбора ЧМ-2026