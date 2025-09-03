Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
03 сентября 2025, 23:04 | Обновлено 03 сентября 2025, 23:14
0

Оже-Альясим и де Минаур в четырехчасовом матче определили полуфиналиста USO

Феликс в четырех сетах вырвал победу у Алекса

Оже-Альясим и де Минаур в четырехчасовом матче определили полуфиналиста USO
Getty Images/Global Images Ukraine

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 27) пробился в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертьфинале канадец в четырех сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 8) за 4 часа и 13 минут.

Это было четвертое очное противостояние соперников. Феликс в третий раз одолел Алекса.

Следующим соперником Оже будет либо Янник Синнер, либо Лоренцо Музетти.

Феликс в третий раз переиграл представителя топ-10 рейтинга АТР на Grand Slam. Он вышел во второй полуфинал мейджора в карьере.

Де Минаур потерпел шестое поражение в шести четвертьфиналах на слэмах.

US Open 2025. 1/4 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [25] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
