Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович переиграл Фритца и вышел в полуфинал US Open 2025
US Open
03 сентября 2025, 06:50 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:01
592
0

Джокович переиграл Фритца и вышел в полуфинал US Open 2025

Сербский теннисист выиграл четвертьфинальный матч в 4 сетах

03 сентября 2025, 06:50 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:01
592
0
Джокович переиграл Фритца и вышел в полуфинал US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 7) вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертьфинальном поединке на корте Arthur Ashe серб победил американца Тейлора Фрица (ATP 4) со счетом 3:1 по сетам.

Джокович уверенно начал матч и выиграл два сета, но в третьем Фриц сумел перехватить инициативу и сократить отставание. В 4-й партии Новак не оставил сопернику шансов и выиграл матч.

Поединок длился 3 часа 27 минут. За это время Джокович сделал 33 виннера при 40 невынужденных ошибках, тогда как Фриц отметился 46 виннерами и 42 ошибками.

В полуфинале Джокович сыграет против Карлоса Алькараса из Испании.

US Open. Четвертьфинал, 3 сентября 2025

Новак Джокович (Сербия) [7] – Тейлор Фриц (США) [4] – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

По теме:
Ждет Джоковича. Алькарас одолел чеха и стал первым полуфиналистом US Open
Метка от Дрейка. Рэпер поставил $300 тысяч на титул Синнера на US Open
Иржи Легечка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open 2025 Новак Джокович Тейлор Фритц
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 35
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02 сентября 2025, 19:48 4
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону

Игрок благодарен команде и президенту клуба

Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой
Теннис | 02.09.2025, 19:32
Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой
Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой
Ямаль после неудачного матча Барсы в Ла Лиге выступил с требованием к Флику
Футбол | 03.09.2025, 01:34
Ямаль после неудачного матча Барсы в Ла Лиге выступил с требованием к Флику
Ямаль после неудачного матча Барсы в Ла Лиге выступил с требованием к Флику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
01.09.2025, 05:22 2
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 33
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем