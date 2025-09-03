Джокович переиграл Фритца и вышел в полуфинал US Open 2025

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 7) вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертьфинальном поединке на корте Arthur Ashe серб победил американца Тейлора Фрица (ATP 4) со счетом 3:1 по сетам.

Джокович уверенно начал матч и выиграл два сета, но в третьем Фриц сумел перехватить инициативу и сократить отставание. В 4-й партии Новак не оставил сопернику шансов и выиграл матч.

Поединок длился 3 часа 27 минут. За это время Джокович сделал 33 виннера при 40 невынужденных ошибках, тогда как Фриц отметился 46 виннерами и 42 ошибками.

В полуфинале Джокович сыграет против Карлоса Алькараса из Испании.

US Open. Четвертьфинал, 3 сентября 2025

Новак Джокович (Сербия) [7] – Тейлор Фриц (США) [4] – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4