  4. Шахтер предложил Полесью сенсационный трансфер игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 06:23 |
«Полесье» отказалось продавать Назаренко

03 сентября 2025, 06:23 |
УАФ. Александр Назаренко

Донецкий «Шахтер» решил усилиться игроком сборной Украины.

По информации источника, «горняки» предложили «Полесью» четыре миллиона евро за украинского вингера Александра Назаренко. Клуб из Житомира отказался от этого предложения.

После этого от «Шахтера» последовало предложение об обмене Назарины и Шведа на Назаренко, но ответ «волков» был также отрицательным.

Однако отмечается, что между клубами продолжаются переговоры по Назаренко, вероятно, до завершения трансферного окна «Шахтер» сделает еще одно предложение.

В этом сезоне Назаренко провел 10 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
