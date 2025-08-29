Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 19:16 | Обновлено 29 августа 2025, 19:33
4214
6

Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами

Донецкий клуб хотел заполучить Александра Назаренко

29 августа 2025, 19:16 | Обновлено 29 августа 2025, 19:33
4214
6
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Донецкий «Шахтер» предложил житомирскому «Полесью» обмен футболистами. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, донецкий гранд предложил клубу из Житомира следующую сделку: Егор Назарина, Марьян Швед и неназванная сумма в обмен на Александра Назаренко. Сделка, в конечном итоге, не состоялась.

Назаренко в «Шахтере» планировали использовать на позиции левого защитника. Это амплуа футболисту знакомо, хотя сейчас он играет правого вингера «Полесья».

Ранее сообщалось о том, что клубы топ-5 лиги нацелились на вингера сборной Украины.

По теме:
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
«Лига конференций – это серьезно». Туран про жеребьевку Шахтера в еврокубке
Александр Назаренко (футболист) Егор Назарина Марьян Швед Полесье Житомир Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Футбол | 29 августа 2025, 14:29 4
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов

В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Футбол | 29.08.2025, 16:44
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 29.08.2025, 19:44
Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
jovtengellium
співаковський коли обкуриться ще не таке несе...
Ответить
+2
AK.228
Интересный миф
Ответить
+2
Leonid Pavlovskyi
А чого російською?
Ответить
+2
ZANREGENT
Хотели намахать Буткевича
Ответить
0
kotofej1964
Классная новость. Особенно с учетом того, что проверить ее правдивость никогда не получится. Хотя, если бы такое реально было, то логика в этом есть. Для упл нужны игроки с украинским паспортом. 
Ответить
0
vbrjkf
Відчувається рука сирни. Комбінатор, мля...
Ответить
-2
Популярные новости
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 293
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем