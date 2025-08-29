Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами

Донецкий «Шахтер» предложил житомирскому «Полесью» обмен футболистами. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, донецкий гранд предложил клубу из Житомира следующую сделку: Егор Назарина, Марьян Швед и неназванная сумма в обмен на Александра Назаренко. Сделка, в конечном итоге, не состоялась.

Назаренко в «Шахтере» планировали использовать на позиции левого защитника. Это амплуа футболисту знакомо, хотя сейчас он играет правого вингера «Полесья».

Ранее сообщалось о том, что клубы топ-5 лиги нацелились на вингера сборной Украины.