Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Донецкий клуб хотел заполучить Александра Назаренко
Донецкий «Шахтер» предложил житомирскому «Полесью» обмен футболистами. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, донецкий гранд предложил клубу из Житомира следующую сделку: Егор Назарина, Марьян Швед и неназванная сумма в обмен на Александра Назаренко. Сделка, в конечном итоге, не состоялась.
Назаренко в «Шахтере» планировали использовать на позиции левого защитника. Это амплуа футболисту знакомо, хотя сейчас он играет правого вингера «Полесья».
Ранее сообщалось о том, что клубы топ-5 лиги нацелились на вингера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка
В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка