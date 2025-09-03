Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
03 сентября 2025, 23:12 |
Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу Конференций 2025/26

Заявку обнародовал официальный сайт УЕФА

Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу Конференций 2025/26
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский выбрал заявку киевского «Динамо» на основной этап Лиги Конференций 2025/26.

Заявка «Динамо»:

Вратари: 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун, 74. Денис Игнатенко, 71. Вячеслав Суркис.

Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Денис Попов, 14. Василий Буртник, 18. Александр Тымчик, 20. Александр Караваев, 40. Кристиан Биловар, 44. Владислав Дубинчак, 66. Алиу Тиаре, 32. Тарас Михавко, 34. Владислав Захарченко.

Полузащитники: 5. Александр Яцик, 6. Владимир Бражко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Александр Пихаленок, 9. Назар Волошин, 10. Николай Шапаренко, 15. Валентин Рубчинский, 22. Владислав Кабаев, 29. Виталий Буяльский, 91. Николай Михайленко.

Нападающие: 16. Шола Огундана, 17. Анхель Торрес, 39. Эдуардо Герреро, 77. Владислав Бленуце, 99. Матвей Пономаренко.

Соперниками киевлян в основе ЛК стали: «Кристал Пэлас» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Зрински» (Босния и Герцеговина), «Омония» (Кипр), «Ноа» (Армения), «Самсунспор» (Турция).

Ранее стали известны даты и начало матчей «Динамо» в Лиге конференций.

Лига конференций Динамо Киев Александр Шовковский заявка
Дмитрий Олейник Источник: УЕФА
_ Moore
А що з Задорожним? Його ж можна заявити по списку В, куди потрапили Суркіс, Михавко, Захарченко і Пономаренко. Може, також комусь віддають в оренду?
naverland
Нет креативных полузащитников. Мяч до нападающих не будет доходить. 
_ Moore
Що з Брагару? Кудись сплавляють? Не інакше.
_ Moore
в заявці мінус Брагару і мінус Задорожний.
