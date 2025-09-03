Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу Конференций 2025/26
Заявку обнародовал официальный сайт УЕФА
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский выбрал заявку киевского «Динамо» на основной этап Лиги Конференций 2025/26.
Заявка «Динамо»:
Вратари: 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун, 74. Денис Игнатенко, 71. Вячеслав Суркис.
Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Денис Попов, 14. Василий Буртник, 18. Александр Тымчик, 20. Александр Караваев, 40. Кристиан Биловар, 44. Владислав Дубинчак, 66. Алиу Тиаре, 32. Тарас Михавко, 34. Владислав Захарченко.
Полузащитники: 5. Александр Яцик, 6. Владимир Бражко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Александр Пихаленок, 9. Назар Волошин, 10. Николай Шапаренко, 15. Валентин Рубчинский, 22. Владислав Кабаев, 29. Виталий Буяльский, 91. Николай Михайленко.
Нападающие: 16. Шола Огундана, 17. Анхель Торрес, 39. Эдуардо Герреро, 77. Владислав Бленуце, 99. Матвей Пономаренко.
Соперниками киевлян в основе ЛК стали: «Кристал Пэлас» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Зрински» (Босния и Герцеговина), «Омония» (Кипр), «Ноа» (Армения), «Самсунспор» (Турция).
Ранее стали известны даты и начало матчей «Динамо» в Лиге конференций.
