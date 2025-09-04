ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025
Наоми в двух сетах справилась с Каролиной в матче 1/4 финала мейджора в США
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 24) пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертьфинале японка в двух сетах переиграла чешку Каролину Мухову (WTA 13) за 1 час и 44 минуты.
US Open 2025. 1/4 финала
Каролина Мухова (Чехия) [11] – Наоми Осака (Япония) [23] – 4:6, 6:7 (3:7)
Осака и Мухова провели пятое очное противостояние. Наоми в третий раз одолела Каролину.
Осака в Нью-Йорке также уже прошла Грет Миннен, Хейли Баптист, Дарью Касаткину и Коко Гауфф. Ее следующей соперницей будет Аманда Анисимова, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Игу Свентек.
Наоми вышла в пятый полуфинал в карьере на турнирах Grand Slam. Японка имеет на своем счету четыре трофея на мейджорах, в частности два на US Open: в 2018 и 2020 годах.
В LIVE-рейтинге WTA Наоми идет уже 14-й. Осака стала третьей теннисисткой в Открытой эре, кому удалось выиграть свои первые пять четвертьфиналов в одиночном разряде на GS после Крис Эверт и Арины Соболенко.
Наоми стала последней полуфиналисткой US Open 2025 (Арина Соболенко, Джессика Пегула, Аманда Анисимова).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»
Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд