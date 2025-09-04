Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025
US Open
04 сентября 2025, 07:31
ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025

Наоми в двух сетах справилась с Каролиной в матче 1/4 финала мейджора в США

ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 24) пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертьфинале японка в двух сетах переиграла чешку Каролину Мухову (WTA 13) за 1 час и 44 минуты.

US Open 2025. 1/4 финала

Каролина Мухова (Чехия) [11] – Наоми Осака (Япония) [23] – 4:6, 6:7 (3:7)

Осака и Мухова провели пятое очное противостояние. Наоми в третий раз одолела Каролину.

Осака в Нью-Йорке также уже прошла Грет Миннен, Хейли Баптист, Дарью Касаткину и Коко Гауфф. Ее следующей соперницей будет Аманда Анисимова, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Игу Свентек.

Наоми вышла в пятый полуфинал в карьере на турнирах Grand Slam. Японка имеет на своем счету четыре трофея на мейджорах, в частности два на US Open: в 2018 и 2020 годах.

В LIVE-рейтинге WTA Наоми идет уже 14-й. Осака стала третьей теннисисткой в Открытой эре, кому удалось выиграть свои первые пять четвертьфиналов в одиночном разряде на GS после Крис Эверт и Арины Соболенко.

Наоми стала последней полуфиналисткой US Open 2025 (Арина Соболенко, Джессика Пегула, Аманда Анисимова).

Наоми Осака Каролина Мухова US Open 2025 теннисные видеообзоры
