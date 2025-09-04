Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
04 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 01:05
Реванш удался: Анисимова выбила Свентек на пути в полуфинал US Open

Аманда обыграла Игу в двух сетах в четвертьфинале мейджора в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка, девятая ракетка мира Аманда Анисимова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертьфинале американка в двух сетах обыграла вторую сеяную Игу Свентек (Польша, WTA 2) за 1 час и 38 минут.

US Open 2025. 1/4 финала

Аманда Анисимова (США) [8] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:4, 6:3

US Open 2025 Аманда Анисимова Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
