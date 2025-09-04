Реванш удался: Анисимова выбила Свентек на пути в полуфинал US Open
Аманда обыграла Игу в двух сетах в четвертьфинале мейджора в США
Американская теннисистка, девятая ракетка мира Аманда Анисимова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертьфинале американка в двух сетах обыграла вторую сеяную Игу Свентек (Польша, WTA 2) за 1 час и 38 минут.
US Open 2025. 1/4 финала
Аманда Анисимова (США) [8] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:4, 6:3
Видеофрагменты
A confident start from Amanda Anisimova! pic.twitter.com/UhfRz47U0t— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Down the line, feeling fine 🔥 pic.twitter.com/Hh5Mp16mpW— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Down break point, Iga Swiatek takes the matter into her own hands! pic.twitter.com/RpVS4UfDW0— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
