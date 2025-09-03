Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто рассудит матч Украина – Франция в отборе к ЧМ
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 13:09 |
294
1

Стало известно, кто рассудит матч Украина – Франция в отборе к ЧМ

Главным арбитром назначен нидерландец Данни Маккели

03 сентября 2025, 13:09 |
294
1
Стало известно, кто рассудит матч Украина – Франция в отборе к ЧМ
УАФ

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен нидерландец Данни Маккели. На линиях ему будут помогать Гессель Стигстра и Ян де Врис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Алларт Линдгут, а за работу системы ВАА будут отвечать также нидерландцы Деннис Гиглер и Рихард Мартенс.

По теме:
Сборная Украины провела первую тренировку накануне матча с Францией
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Недавно я получил травму, но теперь все хорошо»
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Данни Маккели судьи (арбитры) судейские назначения
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Футбол | 03 сентября 2025, 11:24 16
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины

Александр Назаренко может перейти к «горнякам», Егор Назарина отправится в Житомир

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 87
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Бокс | 03.09.2025, 02:22
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Here we go? Игрок Шахтера намекнул на громкий трансфер между клубами УПЛ
Футбол | 03.09.2025, 12:52
Here we go? Игрок Шахтера намекнул на громкий трансфер между клубами УПЛ
Here we go? Игрок Шахтера намекнул на громкий трансфер между клубами УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
То неважливо. Не знаю яка має бути недооцінка з боку французів, щоб наші хоч нічию здобули.
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
01.09.2025, 14:14 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 46
Футбол
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 1
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
01.09.2025, 19:33 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем