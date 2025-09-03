Стало известно, кто рассудит матч Украина – Франция в отборе к ЧМ
Главным арбитром назначен нидерландец Данни Маккели
5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.
Встреча состоится на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Главным арбитром встречи назначен нидерландец Данни Маккели. На линиях ему будут помогать Гессель Стигстра и Ян де Врис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Алларт Линдгут, а за работу системы ВАА будут отвечать также нидерландцы Деннис Гиглер и Рихард Мартенс.
