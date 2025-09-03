Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Команда интересуется Эргисом Арифи

Getty Images/Global Images Ukraine. Эргис Арифи

Харьковский «Металлист 1925» до закрытия трансферного окна планирует усилить полузащиту.

По информации источника, «Металлист 1925» может подписать талантливого хавбека из Албании Эргиса Арифи, который сейчас выступает за албанский клуб «Теуту».

18-летнего футболиста считают одним из самых перспективных в своем поколении. За ним уже следят несколько итальянских клубов, которые хотели бы видеть Арифи в своих молодежных командах, однако сам игрок стремится выступать на взрослом уровне.

В прошлом сезоне Арифи провел 55 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» сыграет контрольный матч без трех футболистов.

Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
