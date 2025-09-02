Металлист 1925 сыграет контрольный матч без трех футболистов
Подопечные Младена Бартуловича проведут спарринг против Обоолони
Харьковский «Металлист 1925», который вернулся в УПЛ, имеет своих представителей в национальной и молодежной сборной Украины.
Как стало известно Sport.ua, подготовку к календарному матчу 5-го тура с «Шахтером» слобожанцы начнут не в оптимальном составе по уважительным причинам.
В национальную сборную Украины вызван капитан команды Иван Калюжный, а в молодежную сборную – Илья Крупский и Рамик Гаджиев.
Но поскольку у «Металлиста 1925» длинная скамейка запасных, то наставнику Младену Бартуловичу в спарринге во время паузы в УПЛ – с «Оболонью» 6 сентября – будет кем их заменить. К тому же, шанс проявить себя получат футболисты, у которых было меньше игровой практики в официальных матчах.
«Металлист 1925» имеет 7 очков и занимает 6-е место в УПЛ, следующая игра пройдет 13 сентября с «Шахтером».
