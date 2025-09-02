Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 сыграет контрольный матч без трех футболистов
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:11
207
1

Металлист 1925 сыграет контрольный матч без трех футболистов

Подопечные Младена Бартуловича проведут спарринг против Обоолони

02 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:11
207
1
Металлист 1925 сыграет контрольный матч без трех футболистов
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925», который вернулся в УПЛ, имеет своих представителей в национальной и молодежной сборной Украины.

Как стало известно Sport.ua, подготовку к календарному матчу 5-го тура с «Шахтером» слобожанцы начнут не в оптимальном составе по уважительным причинам.

В национальную сборную Украины вызван капитан команды Иван Калюжный, а в молодежную сборную – Илья Крупский и Рамик Гаджиев.

Но поскольку у «Металлиста 1925» длинная скамейка запасных, то наставнику Младену Бартуловичу в спарринге во время паузы в УПЛ – с «Оболонью» 6 сентября – будет кем их заменить. К тому же, шанс проявить себя получат футболисты, у которых было меньше игровой практики в официальных матчах.

«Металлист 1925» имеет 7 очков и занимает 6-е место в УПЛ, следующая игра пройдет 13 сентября с «Шахтером».

По теме:
Сенсационный новичок Динамо: «Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах»
ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель
Оболонь в паузе чемпионата сыграет спарринг с харьковским клубом
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ инсайд Илья Крупский Рамик Гаджиев Иван Калюжный Младен Бартулович
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 46
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 02 сентября 2025, 17:59 6
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника

Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли

КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»
Футбол | 02.09.2025, 23:19
КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»
КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02.09.2025, 00:10
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mr.Frost
зер гуд
Ответить
0
Популярные новости
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 22
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем