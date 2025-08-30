Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух
Премьер-лига
Металлист 1925
30.08.2025 18:00 – FT 2 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 19:51 | Обновлено 30 августа 2025, 20:57
1092
16

Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух

Харьковчане одержали уверенную победу

Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух
ФК Металлист 1925

В Житомире состоялся поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились харьковский «Металлист» и львовский «Рух».

Матч начался с неприятности для львовской команды. Защитник номинальных гостей Богдан Слюбик получил травму и не смог продолжить игру. Харьковчане сразу завладели территориальным преимуществом и вскоре организовали первый голевой момент. Рашица с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, но с ударом Гаджиева справился Герета.

Номинальные хозяева поля владели преимуществом и в середине тайма смогли его воплотить в результативную атаку. Соавтором гола стал все тот же Рашица: албанец в углу штрафной разобрался с дебютантом «Руха» Левицким и отдал выверенную передачу на Калитвинцева, который отправил мяч в цель.

У «руховцев» в атаке мало что получалось, а первый удар по воротам соперников они соорудили по прошествии получаса игры. Едва не удвоил преимущество «Металлиста 1925» Итодо, который головой пробил рядом со штангой. А когда, казалось, что первый тайм завершится с минимальным счетом в пользу харьковчан, мяч второй раз оказался в сетке ворот «Руха». Итодо перед штрафным на приеме обыграл того же Левицкого и пробил точно в угол.

В перерыве львовяне попытались усилить игру за счет выхода на поле Клайвера и Притулы. Причем действия бразильца тренерскому штабу «Руха» настолько не понравилась, что уже через 12 минут его заменили. Львовяне более активно играли в атаку, но по-настоящему опасных угроз воротам соперников не создавали. Мог немного реабилитироваться за ошибки в обороне Левицкий, но его удару головой не хватило точности.

Харьковчане не спешили нагнетать ситуацию у ворот «Руха» и хладнокровно контролировали ход событий. К голевой передаче добавить результативный удар мог Рашица, но свой проход левым флангом он завершил неудачным ударом. В итоге харьковчане удержали комфортное преимущество, одержав вполне уверенную победу.

В следующем туре, который состоится через две недели, сегодняшние соперники проведут домашние поединки: «Рух» будет принимать «Эпицентр», а «Металлист 1925» встретится с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» – 2:0

Голы: Калитвинцев (26), Итодо (45)

Предупреждения: Холод (6), Притула (75), Касарда (85)

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Гаджиев (Забергджа, 63), Калитвинцев (Панченко, 81), Калюжный, Литвиненко, Рашица (Ари Моура, 81), Итодо (Мба, 73).

«Рух»: Герета, Слюбик (Пидгурский, 12), Холод, Левицкий, Лях, Китела, Эдсон (М.Бойко, 73), Слюсарь (Притула, 46), Алмазбеков (Клайвер, 46; Касарда, 58), Пастух, Фал.

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 16
Mr.Frost
Приємно коли виграє улюблена команда! Поздоровляю усіх моїх земляків!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Trishovich
Легка перемога на класі
Ответить
+2
Trishovich
Напевно буде перша відставка тренера Руху
Ответить
0
М-Харьков 1925
узрите мощь и силу Харьковского характера! М1925 снесут всё на пути к чемпионству и не остановяцца ни перед чем! динама 4 октября уже близицца!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
turist86
Федик і справді чмо галіме. Після таких слів, без публічних вибачень, працювати далі? Йому на голову сеча ллється, а він думає, що то божа роса?
Ответить
-1
_9Quantum19_KhM25
Знову грали у півноги. Добре, що і цього виявилось достатньо для перемоги. Вітання з перемогою рідному Харкову!!💛💙🔥💪👋🇺🇦
Ответить
-2
Kharkiv
Больше никто в Украине не гордицца своим городом так сильно, как Мы ХАРЬКОВЧАНЕ!
И сегодня гордимся командой! Гордимся победой!
Ответить
-2
Стандарты Первой Столицы
Красавцы ребята! Отличная победа. Во славу Первой Столицы и на зависть второстоличным!!!
Ответить
-4
Еврей на пафосе
Пумочка полтавчаночка, наша не рада☝️ Вчера Полтаву его лишили чести, а сегодня Ворсклу в пердиве накуканили
Ответить
-5
Показать Скрыть 4 ответа
