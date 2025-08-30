Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух

В Житомире состоялся поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились харьковский «Металлист» и львовский «Рух».

Матч начался с неприятности для львовской команды. Защитник номинальных гостей Богдан Слюбик получил травму и не смог продолжить игру. Харьковчане сразу завладели территориальным преимуществом и вскоре организовали первый голевой момент. Рашица с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, но с ударом Гаджиева справился Герета.

Номинальные хозяева поля владели преимуществом и в середине тайма смогли его воплотить в результативную атаку. Соавтором гола стал все тот же Рашица: албанец в углу штрафной разобрался с дебютантом «Руха» Левицким и отдал выверенную передачу на Калитвинцева, который отправил мяч в цель.

У «руховцев» в атаке мало что получалось, а первый удар по воротам соперников они соорудили по прошествии получаса игры. Едва не удвоил преимущество «Металлиста 1925» Итодо, который головой пробил рядом со штангой. А когда, казалось, что первый тайм завершится с минимальным счетом в пользу харьковчан, мяч второй раз оказался в сетке ворот «Руха». Итодо перед штрафным на приеме обыграл того же Левицкого и пробил точно в угол.

В перерыве львовяне попытались усилить игру за счет выхода на поле Клайвера и Притулы. Причем действия бразильца тренерскому штабу «Руха» настолько не понравилась, что уже через 12 минут его заменили. Львовяне более активно играли в атаку, но по-настоящему опасных угроз воротам соперников не создавали. Мог немного реабилитироваться за ошибки в обороне Левицкий, но его удару головой не хватило точности.

Харьковчане не спешили нагнетать ситуацию у ворот «Руха» и хладнокровно контролировали ход событий. К голевой передаче добавить результативный удар мог Рашица, но свой проход левым флангом он завершил неудачным ударом. В итоге харьковчане удержали комфортное преимущество, одержав вполне уверенную победу.

В следующем туре, который состоится через две недели, сегодняшние соперники проведут домашние поединки: «Рух» будет принимать «Эпицентр», а «Металлист 1925» встретится с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» – 2:0

Голы: Калитвинцев (26), Итодо (45)

Предупреждения: Холод (6), Притула (75), Касарда (85)

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Гаджиев (Забергджа, 63), Калитвинцев (Панченко, 81), Калюжный, Литвиненко, Рашица (Ари Моура, 81), Итодо (Мба, 73).

«Рух»: Герета, Слюбик (Пидгурский, 12), Холод, Левицкий, Лях, Китела, Эдсон (М.Бойко, 73), Слюсарь (Притула, 46), Алмазбеков (Клайвер, 46; Касарда, 58), Пастух, Фал.

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА