В субботу, 30 августа, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кубряка из Одессы прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Металлист 1925



Вторая попытка харьковского «Металлиста 1925» навязать борьбу в УПЛ кажется куда более амбициозной, нежели была первая. Тогда цикл завершился чуть ли не банкротством клуба, и хотя затем пришли очень обеспеченные новые владельцы, от вылета в Первую лигу и сезона борьбы за возвращение в «элиту» это не спасло. Сейчас это уже совсем другая история.

При этом руководство «желто-синих» не спешит разгонять ожидания от выступлений своей команды даже до борьбы за еврокубки. Текущий сезон в «Металлисте 1925» воспринимают в качестве адаптации к игре на таком уровне, хотя после такой активной летней трансферной кампании и с учетом настолько опытных игроков в обойме так и хочется спросить – кому здесь нужна адаптация?

Но нет, адаптация оказался необходимой. Первые матчи после возвращения в УПЛ для харьковчан были достаточно тяжелыми. «Оболони» они так и не смогли забить (0:0), а потом проиграли «Кривбассу» своего бывшего тренера Патрика ван Леувена (0:2). Первый успех к команде Младена Бартуловича пришел лишь на поле «Александрии» (4:1), которую сейчас обыгрывают все, кому не лень, после чего со второй попытки удалось дожать «пивоваров», но уже в Кубке (2:0). Появилась результативность, а значит – и уверенность у футболистов уже накопилась в достаточном объеме. Стало быть, адаптация постепенно набирает обороты.

Рух



Тем временем ситуация вокруг львовского «Руха» остается неопределенной. Каким видит свое развитие данный коллектив, раз уж мы постепенно забываем о той непонятной истории с «новогодним объединением усилий» со львовскими «Карпатами»? Повторное назначением Ивана Федыка на должность главного тренера сначала восприняли с энтузиазмом, но после стартовых туров начали говорить чуть ли не о его скором увольнении.

Первый матч «желто-черных» против СК «Полтава» не впечатлил, но завершился победой (2:1), поэтому разговоров особых не было. А вот безвольный разгром от «Динамо» (1:5), несмотря на статус соперников, восприняли уже критично. И что уж говорить о следующей неудаче в игре против «Оболони» (1:2)? За три домашних матча на старте сезона «Рух» таким образом набрал всего три очка. А потом съездил в гости к аматорскому «Кормилу» на кубковый матч и хоть тут обошлось без сенсаций. Хотя и львовянам пришлось отыгрываться во втором тайме, и вырывать победу (2:1).

Особенность четвертого тура заключается в том, что он стоит особняком между стартовой частью сезона и тем, что нас ждет после международного перерыва. И если посмотреть в календарь «Руха», то там начнется очень сложный период вплоть до ноября, когда добывать очки будет действительно непросто. Еще и в Кубке со жребием не повезло – «Полесье» вряд ли откажется от амбиций забрать трофей после вылета из еврокубков. Впрочем, а кому сейчас легко? «Металлисту 1925», например, в этот же период предстоит сыграть и с «Шахтером», и с «Динамо», и с «Полесьем». Поэтому харьковчане и львовяне на старте разогревались, а теперь предстоит настоящая гонка.

История встреч



Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Руха» ранее пересекались 10 раз в рамках Премьер-лиги и Первой лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу «желто-черных» – 3 успешных матча против пяти ничьих и двух побед «желто-синих». Разница голов – 9:13. Крупнейшая победа «Металлиста 1925» – 2:1 (2019, 2021), «Руха» – 4:1 (2024). В прошлый раз команды встречались в марте прошлого года, когда голы Ильи Квасницы, Дениса Подгурского и дубль Анж-Фредди Плюмана принеси успех львовянам на «Левом Берегу» в Киеве.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Дмитрий Кубряк из Одессы, который имеет на своем счету 14 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Сердюк и Тарас Клименко, а резервным арбитром отработает Олег Когут. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Алексей Деревинский, которому будет помогать Виктор Матяш. У Кубряка есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста 1925» – 4 победы, 2 поражения, тогда как с «Рухом» он пересекался 3 раза – 2 победы, 1 ничья.

Ориентировочные составы



«Металлист 1925»: Варакута – Капинус, Шабанов, Салюк, Крупский – Литвиненко, Калюжный, Калитвинцев – Рашица, Петер, Гаджиев.

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Китела – Пастух, Пидгурский, Рейляну – Клайвер, Фаал, Алмазбеков.