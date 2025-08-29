Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 4-го тура чемпионата Украины
30 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Металлистом 1925 и Рухом. Это встреча 4-го тура нового сезона УПЛ.
По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
Металлист 1925 – Рух. Матч начнется в 18:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ
Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша