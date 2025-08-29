Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Металлист 1925
30.08.2025 18:00 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 14:10 | Обновлено 29 августа 2025, 14:18
Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 4-го тура чемпионата Украины

30 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Металлистом 1925 и Рухом. Это встреча 4-го тура нового сезона УПЛ.

По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Металлист 1925 – Рух. Матч начнется в 18:00

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
