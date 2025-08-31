Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотим доминировать на поле»

Хорватский тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал матч четвертого тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:0 одолели львовский «Рух»:

– Мы очень настраивались на этого соперника, потому что понимали, насколько важна для нас эта игра и насколько важно победить. Ребята меня услышали и вышли на поле с очень хорошим настроением, закрыли игру еще в первом тайме. Имели еще много возможностей забивать. Считаю, что сегодня победили уверенно и вполне заслуженно.

– Похоже, что «Рух» был не до конца готов к вашему прессингу?

– Мы играем номинально дома, всегда хочется агрессивно действовать, с первых минут. Мы на это настраиваем команду, будем и дальше так делать. Хотим доминировать на поле, особенно в домашних матчах.

– Новый нападающий Итодо забивает вторую игру подряд, как он вливается в коллектив?

– Нападающий должен забивать, он хорошо сыграл, ведь голы это его работа. Он добавляет с каждой следующей тренировкой, с каждым днем и каждой игрой, это все видно. Улучшается взаимодействие с другими игроками и он еще будет прибавлять, как и Забергджа, который тоже хорошее подкрепление для нас. Но им нужно немного времени, адаптация все равно нужна.

– Команда второй матч подряд играет на ноль, насколько это важно?

– Конечно, хорошо, когда играешь на ноль. Это важно для уверенности и хорошо, чтобы и дальше так было.

– Вы отмечали после игры с «Кривбассом», что не хватает реализации, сейчас можно сказать – пошло?

– Да, в той игре не могли забить. Мы много работаем на тренировках, это плоды нашего труда, все эти голы и все моменты, которые мы создаем. У нас много моментов, должны были забивать еще, как до перерыва, так и после. Рашица несколько раз мог лучше распорядиться мячом и был бы разгромный счет. Но и так, мы очень довольны, могу только поблагодарить ребят за такое настроение и отдачу на поле.

– Что касается Рашицы, интересно, что все кричали, что он будет убирать под правую ногу, а он под левую и отдал пас. Могли это предвидеть?

– Конечно, мы работаем над этим. Мы ему говорим, выбирать несколько вариантов, он выбрал этот, он знает, что в той точке должен быть игрок, вот и получился хороший гол.

– Калитвинцев сегодня забил и сделал ассист, но играя как инсайд, вы его видите больше на этой позиции?

– Он у нас играет все матчи на этой позиции и, по моему мнению, очень хорошо выглядит, добавляет с каждой игрой, нам нравится, как он работает.

– Сейчас будет международная пауза, потом игра против «Шахтера». Какие планы на этот период?

– Дадим ребятам несколько дней выходных. У нас в составе шесть игроков сборных, соберемся и сыграем в следующую субботу товарищескую игру с „Оболонью“, а после этого уже будем готовиться к «Шахтеру». Важный матч для нас, будем к нему тщательно готовиться.

– Понравилось играть против «Оболони»?

– Наши соседи, мы еще раньше договорились с ними сыграть, еще даже до кубкового матча.

