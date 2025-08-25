Калюжный отреагировал на новость о его скандале с Коноплянкой

Футболист сборной Украины и харьковского «Металлиста» Иван Калюжный подтвердил, что разорвал отношения с агентством Романа Зозули и Евгения Коноплянки. Ранее сообщалось, что между сторонами возник конфликт.

«Не хочу обсуждать тему с агентами. Да, я сейчас без агента. Правда ли, что когда с агентами мы обсуждали условия трансфера [в «Металлист 1925»], то не вся информация была мне предоставлена? Не могу ответить на этот вопрос, мы договорились, что не будем об этом говорить», – сказал Калюжный.

Ранее Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из «Металлиста 1925».