Калюжный отреагировал на новость о его скандале с Коноплянкой
  Калюжный отреагировал на новость о его скандале с Коноплянкой
Украина. Премьер лига
Калюжный отреагировал на новость о его скандале с Коноплянкой

Футболист подтвердил, что разорвал отношения с агентством Зозули и Коноплянки

Калюжный отреагировал на новость о его скандале с Коноплянкой
ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Футболист сборной Украины и харьковского «Металлиста» Иван Калюжный подтвердил, что разорвал отношения с агентством Романа Зозули и Евгения Коноплянки. Ранее сообщалось, что между сторонами возник конфликт.

«Не хочу обсуждать тему с агентами. Да, я сейчас без агента. Правда ли, что когда с агентами мы обсуждали условия трансфера [в «Металлист 1925»], то не вся информация была мне предоставлена? Не могу ответить на этот вопрос, мы договорились, что не будем об этом говорить», – сказал Калюжный.

Ранее Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из «Металлиста 1925».

Олексій Коваль
Будь ласка, уважніше... Не футболіст збірної України та харківського "Металіста", а  футболіст збірної України та харківського "Металіста 1925"
