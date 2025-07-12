Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 00:38 | Обновлено 12 июля 2025, 01:09
172
0

Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из Металлиста 1925

Тренер категорически опроверг эту информацию

12 июля 2025, 00:38 | Обновлено 12 июля 2025, 01:09
172
0
Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из Металлиста 1925
Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович отреагировал на слухи о возможном уходе новичка команды Ивана Калюжного.

«Не знаю, откуда кто-то берет эти слухи. Иван – пример для всех, как нужно работать в команде. И я им очень доволен. Он остается и будет в нашей команде», – сказал наставник харьковчан Младен Бартулович.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.

По теме:
ФОТО. Нападающий Динамо показал, какая красавица его вдохновляет
Украинский форвард объявил о том, что покидает киевский клуб
Экс-игрок Ворсклы: «В клубе есть задолженность – около семи месяцев»
Младен Бартулович Иван Калюжный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Футбол | 12 июля 2025, 00:23 0
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели

В квалификации Лиги Европы Шахтер отгрузил 6 мячей финскому Ильвесу

ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
Бокс | 11 июля 2025, 00:35 6
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой

Энди Руис готовится к возвращению в ринг

Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
Бокс | 11.07.2025, 01:41
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
Футбол | 11.07.2025, 05:28
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Теннис | 11.07.2025, 18:29
Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
10.07.2025, 00:02 3
Футбол
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 14
Футбол
Александр УСИК: «Боюсь ли я этого боксера? Да»
Александр УСИК: «Боюсь ли я этого боксера? Да»
10.07.2025, 00:38 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
10.07.2025, 14:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем