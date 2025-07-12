Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из Металлиста 1925

Наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович отреагировал на слухи о возможном уходе новичка команды Ивана Калюжного.

«Не знаю, откуда кто-то берет эти слухи. Иван – пример для всех, как нужно работать в команде. И я им очень доволен. Он остается и будет в нашей команде», – сказал наставник харьковчан Младен Бартулович.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.