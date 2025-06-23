Металлист 1925 подписал 5 новичков. Известны подробности контрактов
Клуб подписал Калюжного, Крупского и еще трех игроков
Металлист 1925 в субботу объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитник Евгения Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.
Клуб сообщил, что Крупский, которого подписали еще зимой, имеет контракт на 4 года, у Мартынюка и Павлюка договора по схеме 3+1, Калюжный получил соглашение на три года, а Антюх подписал соглашение по системе 2+1.
На прошлой неделе Металлист 1925 получил и нового тренера, которым стал Младен Бартулович.
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