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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 16:40 | Обновлено 23 июня 2025, 16:50
1260
1

Металлист 1925 подписал 5 новичков. Известны подробности контрактов

Клуб подписал Калюжного, Крупского и еще трех игроков

23 июня 2025, 16:40 | Обновлено 23 июня 2025, 16:50
1260
1
Металлист 1925 подписал 5 новичков. Известны подробности контрактов
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 в субботу объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитник Евгения Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.

Клуб сообщил, что Крупский, которого подписали еще зимой, имеет контракт на 4 года, у Мартынюка и Павлюка договора по схеме 3+1, Калюжный получил соглашение на три года, а Антюх подписал соглашение по системе 2+1.

На прошлой неделе Металлист 1925 получил и нового тренера, которым стал Младен Бартулович.

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Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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Andromed
цікаво було би дізнатися які у них зарплати будуть, що так швидко погодились перейти туди
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