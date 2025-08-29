В субботу, 30 августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье», игра начнется в 18:00.

Харьковчане в трех матчах набрали четыре очка. В прошлом туре «Металлист 1925» одержал первую победу в новом чемпионате, разгромив «Александрию» со счетом 4:1. Затем подопечные Младена Бартуловича завоевали путевку в 1/16 финала Кубка Украины, обыграв «Оболонь» со счетом 2:0. Львовяне в первом туре обыграли дебютанта УПЛ «Полтаву», а далее потерпели два поражения. В национальном Кубке «руховцы» с камбэком одолели аматорский «Кормил» Яворив (2:1).

