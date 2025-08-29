Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Металлист 1925
30.08.2025 18:00 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 22:43 | Обновлено 29 августа 2025, 22:47
Металлист 1925 – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

Металлист 1925 – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 30 августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье», игра начнется в 18:00.

Харьковчане в трех матчах набрали четыре очка. В прошлом туре «Металлист 1925» одержал первую победу в новом чемпионате, разгромив «Александрию» со счетом 4:1. Затем подопечные Младена Бартуловича завоевали путевку в 1/16 финала Кубка Украины, обыграв «Оболонь» со счетом 2:0. Львовяне в первом туре обыграли дебютанта УПЛ «Полтаву», а далее потерпели два поражения. В национальном Кубке «руховцы» с камбэком одолели аматорский «Кормил» Яворив (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Металлист 1925
30 августа 2025 -
18:00
Рух Львов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
