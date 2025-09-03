ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше. Уже скоро – Франция
Команда Сергея Реброва проводит подготовку в польском городе Опаленице
Сборная Украины проводит подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).
Под дождем прошла 2 сентября первая тренировка сборной, которая начала подготовку к игре с Францией
Сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут готовиться в польском городе Опаленице до 4 сентября, после чего команда отправится во Вроцлав на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября).
После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана (игра 9 сентября в Баку).
ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше
