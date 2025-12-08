Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
Николай Шапаренко может сменить клубную прописку
Полузащитник «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Шапаренко может сменить клубную прописку.
По данным источника, сразу несколько команд из испанской Примеры заинтересованы в подписании футболиста. Сообщается, что они планируют сделать попытку приобрести Шапаренко после завершения текущего сезона – то есть летом 2026 года.
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач. Трансферная стоимость Шапаренко оценивается в 11 миллионов евро.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
