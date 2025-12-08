Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
Испания
08 декабря 2025, 20:21 |
1855
5

Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги

Николай Шапаренко может сменить клубную прописку

08 декабря 2025, 20:21 |
1855
5 Comments
Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Шапаренко может сменить клубную прописку.

По данным источника, сразу несколько команд из испанской Примеры заинтересованы в подписании футболиста. Сообщается, что они планируют сделать попытку приобрести Шапаренко после завершения текущего сезона – то есть летом 2026 года.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач. Трансферная стоимость Шапаренко оценивается в 11 миллионов евро.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Динамо Киев Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Футбол | 08 декабря 2025, 06:23 19
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию

Полесье не сумело взять очки в гостевом матче против Руха

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 1
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
Футбол | 08.12.2025, 17:17
Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07.12.2025, 23:59
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Футбол | 08.12.2025, 20:58
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
зацікавились кілька команд.
це скільки?  2 чи 1,5 ?  )
Ответить
+1
Gargantua
5 миллионов будет успехом.
такие вбросы о заинтересованности означают не более чем "его услуги предложены" 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
514839
Адміни, це крок назад! Який "найдорожчий гравець"?  Зірковий гравець!!
Ответить
0
Gorlitsa
Молимося, щоб його забрали кудись!
Ответить
0
Популярные новости
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 27
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем