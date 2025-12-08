Юрий ВИРТ: «Надо верить в то, что вы делаете»

В воскресенье, 7 декабря, в Запорожье прошло доигрывание матча 17-го тура Первой лиги, начатого 22 ноября. На момент остановки матча на 76-й минуте «Металлург» выигрывал у тернопольской «Нивы» со счетом 2:1.

Командам оставалось сыграть 15 минут. И в компенсированное время «Нива» смогла сравнять счет. Итог матча подвел главный тренер тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Здесь немного нужно вспомнить первый отрезок. Я пересматривал его и могу сказать, что не все нам удавалось в том, первом матче. Особо можем отметить второй тайм, где мы пропустили очень легко два гола, где мы проиграли борьбу, где мы проиграли подборы, где мы не были так агрессивны. Думали, что будет складываться так, как первый. Первый тайм у нас прошёл неплохо. У нас были моменты, мы могли забить, но не забили. Наверное справедливо сказать, что Металлург Запорожье выигрывал этот матч 2:1. Могу сказать, что этот матч был, наверное, один из самых плохих в первой части. Я был недоволен.

Мы поехали домой, вернулись, можем сказать 20 часов снова ехали в поезде. Оставалось 15 минут матча. Но перед каждой тренировкой, игрой, я говорю футболистам, что нужно верить в то, что вы делаете. Я сказал: «Ребята, у нас есть 15 минут просто перевернуть этот результат. Если мы в предыдущем матче, играя против Ингульца, пропустили на 93-й минуте, играли в меньшинстве и смогли заработать пенальти, то у нас есть 15 минут. Это достаточно много времени». Поэтому я дал установку, что должно быть все-таки больше вертикального футбола, больше агрессивного футбола. Мы должны поднять высокий темп и держать в течение 18 минут, которые мы сыграли. Было где-то немного сумбура. Я думаю, все-таки справедливо, что мы сравняли счет на последних секундах. Потому не зря мы ехали сюда. И с хорошим настроением уходим сейчас в отпуск». – сказал Юрий Вирт.