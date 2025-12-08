Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Надо верить в то, что вы делаете»
Первая лига
Металлург Зп
07.12.2025 11:00 – FT 2 : 2
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 декабря 2025, 21:06 |
84
0

Юрий ВИРТ: «Надо верить в то, что вы делаете»

Наставник тернопольской «Нивы» прокомментировал результат матча с «Металлургом»

08 декабря 2025, 21:06 |
84
0
Юрий ВИРТ: «Надо верить в то, что вы делаете»
Юрий Вирт

В воскресенье, 7 декабря, в Запорожье прошло доигрывание матча 17-го тура Первой лиги, начатого 22 ноября. На момент остановки матча на 76-й минуте «Металлург» выигрывал у тернопольской «Нивы» со счетом 2:1.

Командам оставалось сыграть 15 минут. И в компенсированное время «Нива» смогла сравнять счет. Итог матча подвел главный тренер тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Здесь немного нужно вспомнить первый отрезок. Я пересматривал его и могу сказать, что не все нам удавалось в том, первом матче. Особо можем отметить второй тайм, где мы пропустили очень легко два гола, где мы проиграли борьбу, где мы проиграли подборы, где мы не были так агрессивны. Думали, что будет складываться так, как первый. Первый тайм у нас прошёл неплохо. У нас были моменты, мы могли забить, но не забили. Наверное справедливо сказать, что Металлург Запорожье выигрывал этот матч 2:1. Могу сказать, что этот матч был, наверное, один из самых плохих в первой части. Я был недоволен.

Мы поехали домой, вернулись, можем сказать 20 часов снова ехали в поезде. Оставалось 15 минут матча. Но перед каждой тренировкой, игрой, я говорю футболистам, что нужно верить в то, что вы делаете. Я сказал: «Ребята, у нас есть 15 минут просто перевернуть этот результат. Если мы в предыдущем матче, играя против Ингульца, пропустили на 93-й минуте, играли в меньшинстве и смогли заработать пенальти, то у нас есть 15 минут. Это достаточно много времени». Поэтому я дал установку, что должно быть все-таки больше вертикального футбола, больше агрессивного футбола. Мы должны поднять высокий темп и держать в течение 18 минут, которые мы сыграли. Было где-то немного сумбура. Я думаю, все-таки справедливо, что мы сравняли счет на последних секундах. Потому не зря мы ехали сюда. И с хорошим настроением уходим сейчас в отпуск». – сказал Юрий Вирт.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Мисанов (Металлург Зп).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
По теме:
Матч Металлиста 1925 с Вересом могут доиграть по спортивному принципу
СЛЮБИК: «Мы играем за зарплату, а они играют за премиальные. Есть разница»
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта
Металлург Запорожье Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины перенос матчей доигрывание матча воздушная тревога Юрий Вирт пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Футбол | 08 декабря 2025, 14:45 35
Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни

В УПЛ клубы с официальными письмами не обращались

Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08 декабря 2025, 08:54 2
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся

Украинец выделил Мухаммеда Али

Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Футбол | 08.12.2025, 20:58
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 08.12.2025, 07:22
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08.12.2025, 09:13
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем