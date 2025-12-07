Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург Запорожье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Металлург Зп
07.12.2025 11:00 – FT 2 : 2
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 декабря 2025, 13:30 | Обновлено 07 декабря 2025, 14:39
42
0

Металлург Запорожье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 12:00 доигрывание матча Первой лиги

07 декабря 2025, 13:30 | Обновлено 07 декабря 2025, 14:39
42
0
Металлург Запорожье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

7 декабря проходит доигрывание матча 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Эта игра между Металлургом Зп и Нивой Т 22 ноября была прервана на 75-й минуте при счете 2:1 из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 17-й тур (доигрывание), 7 декабря 2025

  • 12:00. Металлург Запорожье – Нива Тернополь (с 75 мин при счете 2:1)

Доигрывание матча, 7 декабря 2025

Первая часть матча, 22 ноября 2025

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Мисанов (Металлург Зп).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
По теме:
Бартулович vs Шандрук. Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Верес
Легионер ЛНЗ: «Во второй части сезона будет сложнее»
Металлург Запорожье и Нива Тернополь доиграли прерванный матч 17-го тура
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Нива Тернополь Металлург Запорожье смотреть онлайн доигрывание матча
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Футбол | 06 декабря 2025, 23:46 5
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер

Подопечные Маскерано с двумя асисистами Лео обыграли соперников 3:1 в матче за трофей

Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол
Футбол | 06 декабря 2025, 15:17 0
Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол
Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол

Украинец получит шанс в лондонском клубе, если успешно проявит себя в составе «Страсбурга»

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07.12.2025, 08:31
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
«Скорбим вместе». В Кривбассе отреагировали на смерть тренера клуба УПЛ
Футбол | 07.12.2025, 13:13
«Скорбим вместе». В Кривбассе отреагировали на смерть тренера клуба УПЛ
«Скорбим вместе». В Кривбассе отреагировали на смерть тренера клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 51
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 2
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем