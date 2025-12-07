Металлург Запорожье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 декабря проходит доигрывание матча 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Эта игра между Металлургом Зп и Нивой Т 22 ноября была прервана на 75-й минуте при счете 2:1 из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 17-й тур (доигрывание), 7 декабря 2025

12:00. Металлург Запорожье – Нива Тернополь (с 75 мин при счете 2:1)

Доигрывание матча, 7 декабря 2025

Первая часть матча, 22 ноября 2025