Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграли 75 минут. Металлург и Нива Тернополь не смогли закончить матч
Первая лига
Металлург Зп
22.11.2025 12:00 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 18:22 |
Сыграли 75 минут. Металлург и Нива Тернополь не смогли закончить матч

Поединок прервали из-за воздушной тревоги

Сыграли 75 минут. Металлург и Нива Тернополь не смогли закончить матч
ФК Нива Тернополь

В субботу, 22 ноября, в Запорожье состоялся матч 17-го тура Первой лиги. Аутсайдер чемпионата запорожский «Металлург» принимал тернопольскую «Ниву».

Обе команды переживают кризис. «Металлург» набрал всего шесть очков и прочно засел на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. «Нива» проиграла четыре предыдущих матча чемпионата подряд.

«Металлург» открыл счет на 49-й минуте. Затяжная атака хозяев поля завершилась ударом Михаила Рудавского под перекладину.

«Нива» отыгралась достаточно быстро. Счет на 52-й минуте сравнял Валентин Напуда. Но на 68-й минуте Максим Мисанов снова вывел «Металлург» вперед.

На 76-й минуте в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Командам пришлось покинуть поле.

Возобновить поединок так и не удалось. Решение о дальнейшей судьбе матча примут позже.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 2:1 (матч остановлен на 76-й минуте)

Голы: Рудавский, 49, Мисанов, 68 – Напуда, 52

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлург Зп.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Металлург Запорожье перенос матчей воздушная тревога Михаил Рудавский Валентин Напуда
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
