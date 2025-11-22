Сыграли 75 минут. Металлург и Нива Тернополь не смогли закончить матч

В субботу, 22 ноября, в Запорожье состоялся матч 17-го тура Первой лиги. Аутсайдер чемпионата запорожский «Металлург» принимал тернопольскую «Ниву».

Обе команды переживают кризис. «Металлург» набрал всего шесть очков и прочно засел на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. «Нива» проиграла четыре предыдущих матча чемпионата подряд.

«Металлург» открыл счет на 49-й минуте. Затяжная атака хозяев поля завершилась ударом Михаила Рудавского под перекладину.

«Нива» отыгралась достаточно быстро. Счет на 52-й минуте сравнял Валентин Напуда. Но на 68-й минуте Максим Мисанов снова вывел «Металлург» вперед.

На 76-й минуте в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Командам пришлось покинуть поле.

Возобновить поединок так и не удалось. Решение о дальнейшей судьбе матча примут позже.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 2:1 (матч остановлен на 76-й минуте)

Голы: Рудавский, 49, Мисанов, 68 – Напуда, 52

Видеозапись матча

Инфографика