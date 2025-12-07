Металлург З – Нива Т – 2:2. Не удержали победу. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 7 декабря, в Запорожье прошло доигрывание матча 17-го тура Первой лиги. «Металлург» и тернопольская «Нива» сыграли вничью 2:2.

Команды доигрывали матч, остановленный из-за продолжительной воздушной тревоги. 22 ноября «Металлург» и «Нива» успели сыграть 75 минут. На момент остановки поединка счет был 2:1 в пользу «Металлурга».

«Нива» сразу после свистка пошла в атаку. «Металлург» старался удержать победный счет и сделал ставку на контратаки.

И все же «Нива» смогла сравнять счет. На второй компенсированной минуте Марьян Мысык ударом с линии штрафной спас свою команду от поражения.

Первая лига. 17-й тур, 7 декабря. Запорожье, стадион «Славутич-Арена», доигрывание матча (с 76-й минуты)

«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Рудавский, 49, Мисанов, 68 – Клименко, 52 (автогол), Мысык, 90+2

Видеозапись матча 22 ноября

Доигрывание 7 декабря

Видео голов и обзор матча (ожидается)