  4. Металлург Запорожье и Нива Тернополь доиграли прерванный матч 17-го тура
Первая лига
Металлург Зп
07.12.2025 11:00 – FT 2 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
07 декабря 2025, 13:43 | Обновлено 07 декабря 2025, 14:37
350
0

Металлург Запорожье и Нива Тернополь доиграли прерванный матч 17-го тура

Команды завершили поединок, остановленный 22 ноября из-за воздушной тревоги

ФК Металлург

В воскресенье, 7 декабря, в Запорожье состоялось доигрывание матча 17-го тура Первой лиги. Аутсайдер чемпионата запорожский «Металлург» принимал тернопольскую «Ниву».

Команды доигрывали матч, остановленный 22 ноября из-за продолжительной воздушной тревоги. Тогда успели сыграть 75 минут.

На момент остановки поединка счет был 2:1 в пользу «Металлурга». За запорожский клуб забивали Михаил Рудавский и Максим Мисанов. В составе тернопольской «Нивы» отличился Валентин Напуда.

Доигрывание было запланировано на 12:00. Но из-за воздушной тревоги команды вышли на поле в 13:15.

«Нива» сразу стала применять высокий прессинг. «Металлург» же старался удержать победный счет.

Игра проходила в основном на половине поля «Металлурга». При этом запорожская команда пыталась организовать контратаки.

И все же «Нива» смогла сравнять счет. На второй компенсированной минуте Марьян Мысык ударом с линии штрафной спас свою команду от поражения.

Первая лига. 17-й тур, 7 декабря. Запорожье, стадион «Славутич-Арена», доигрывание матча (с 76-й минуты)

«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Рудавский, 49, Мисанов, 68 – Напуда, 52, Мысык, 90+2

Видеозапись матча 22 ноября

Доигрывание 7 декабря

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Мисанов (Металлург Зп).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
Металлург Запорожье Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины перенос матчей Михаил Рудавский воздушная тревога Валентин Напуда доигрывание матча Марьян Мысык видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
