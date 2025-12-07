Металлург Запорожье и Нива Тернополь доиграли прерванный матч 17-го тура

В воскресенье, 7 декабря, в Запорожье состоялось доигрывание матча 17-го тура Первой лиги. Аутсайдер чемпионата запорожский «Металлург» принимал тернопольскую «Ниву».

Команды доигрывали матч, остановленный 22 ноября из-за продолжительной воздушной тревоги. Тогда успели сыграть 75 минут.

На момент остановки поединка счет был 2:1 в пользу «Металлурга». За запорожский клуб забивали Михаил Рудавский и Максим Мисанов. В составе тернопольской «Нивы» отличился Валентин Напуда.

Доигрывание было запланировано на 12:00. Но из-за воздушной тревоги команды вышли на поле в 13:15.

«Нива» сразу стала применять высокий прессинг. «Металлург» же старался удержать победный счет.

Игра проходила в основном на половине поля «Металлурга». При этом запорожская команда пыталась организовать контратаки.

И все же «Нива» смогла сравнять счет. На второй компенсированной минуте Марьян Мысык ударом с линии штрафной спас свою команду от поражения.

Первая лига. 17-й тур, 7 декабря. Запорожье, стадион «Славутич-Арена», доигрывание матча (с 76-й минуты)

«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Рудавский, 49, Мисанов, 68 – Напуда, 52, Мысык, 90+2

Видеозапись матча 22 ноября

Доигрывание 7 декабря