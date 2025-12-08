ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта

Украинский нападающий Юрий Козыренко покинул хмельницкое «Подолье». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо Юрию Козыренко за сотрудничество и профессиональное отношение к делу. Юрий, спасибо за твою преданность, работу на поле и вклад в развитие команды. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере!», – сообщение от пресс-службы.

Юрий Козыренко присоединился к «Подолью» летом 2025 года в качестве свободного агента. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года. Нападающий является воспитанником киевского «Динамо».