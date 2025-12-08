Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта
Украина. Первая лига
08 декабря 2025, 20:02 | Обновлено 08 декабря 2025, 20:04
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта

Юрий Козыренко стал свободным агентом после нескольких месяцев в «Подолье»

08 декабря 2025, 20:02 | Обновлено 08 декабря 2025, 20:04
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта
ФК Подолье. Юрий Козыренко

Украинский нападающий Юрий Козыренко покинул хмельницкое «Подолье». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо Юрию Козыренко за сотрудничество и профессиональное отношение к делу. Юрий, спасибо за твою преданность, работу на поле и вклад в развитие команды. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере!», – сообщение от пресс-службы.

Юрий Козыренко присоединился к «Подолью» летом 2025 года в качестве свободного агента. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года. Нападающий является воспитанником киевского «Динамо».

Юрий Козыренко Подолье Хмельницкий Динамо Киев расторжение контракта свободный агент Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
