ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта
Юрий Козыренко стал свободным агентом после нескольких месяцев в «Подолье»
Украинский нападающий Юрий Козыренко покинул хмельницкое «Подолье». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Спасибо Юрию Козыренко за сотрудничество и профессиональное отношение к делу. Юрий, спасибо за твою преданность, работу на поле и вклад в развитие команды. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере!», – сообщение от пресс-службы.
Юрий Козыренко присоединился к «Подолью» летом 2025 года в качестве свободного агента. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года. Нападающий является воспитанником киевского «Динамо».
