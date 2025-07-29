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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось экс-игроком Ворсклы
Украина. Первая лига
29 июля 2025, 18:36 |
455
0

ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось экс-игроком Ворсклы

Юрий Козыренко присоединился к команде на правах свободного агента

29 июля 2025, 18:36 |
455
0
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось экс-игроком Ворсклы
ФК Ингулец. Юрій Козыренко

25-летний защитник Юрий Козыренко присоединился к перволиговому «Подолью» из Хмельницкого.

О подписании контракта сообщили на официальном сайте «подолян».

Козыренко начинал карьеру футболиста в родном Костополе, затем прошел академию киевского «Динамо».

На самом высоком уровне дебютировал в 2019 году в составе полтавской «Ворсклы».

В карьере Козыренко были еще перволиговые «Горняк-Спорт» и «ЮКСА».

Защитник выбрал себе в новом клубе 17-й номер.

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Юрий Козыренко Подолье Хмельницкий трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент
Александр Сильченко Источник: ФК Подолье
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