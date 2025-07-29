ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось экс-игроком Ворсклы

25-летний защитник Юрий Козыренко присоединился к перволиговому «Подолью» из Хмельницкого.

О подписании контракта сообщили на официальном сайте «подолян».

Козыренко начинал карьеру футболиста в родном Костополе, затем прошел академию киевского «Динамо».

На самом высоком уровне дебютировал в 2019 году в составе полтавской «Ворсклы».

В карьере Козыренко были еще перволиговые «Горняк-Спорт» и «ЮКСА».

Защитник выбрал себе в новом клубе 17-й номер.