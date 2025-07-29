Украина. Первая лига29 июля 2025, 18:36 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось экс-игроком Ворсклы
Юрий Козыренко присоединился к команде на правах свободного агента
29 июля 2025, 18:36 |
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25-летний защитник Юрий Козыренко присоединился к перволиговому «Подолью» из Хмельницкого.
О подписании контракта сообщили на официальном сайте «подолян».
Козыренко начинал карьеру футболиста в родном Костополе, затем прошел академию киевского «Динамо».
На самом высоком уровне дебютировал в 2019 году в составе полтавской «Ворсклы».
В карьере Козыренко были еще перволиговые «Горняк-Спорт» и «ЮКСА».
Защитник выбрал себе в новом клубе 17-й номер.
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