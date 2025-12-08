Без Салаха. Ливерпуль обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с Интером
19 футболистов английского клуба отправились на поединок ЛЧ в Италии
Ливерпуль назвал состав из 19 игроков на матч Лиги чемпионов против Интера.
Ливерпуль объявил заявку на поединок Лиги чемпионов, который пройдет 9 декабря в 22:00.
8 декабря после обеда команда АПЛ отправилась из Мерсисайда в Милан, ранее проведя тренировки в Киркби.
В заявку не вошел знаменитый форвард Мохамед Салах из Египта, у которого конфликт с коучем Арне Слотом.
Игра команды АПЛ против представителя Серии А – шестой игровой день лиговой фазы ЛЧ.
Список игроков Ливерпуля, отправившихся в поездку на игру ЛЧ с Интером:
- Алиссон, Гомес, Ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Исаак, Макаллистер, Брэдли, Джонс, Экитике, Мамардашвили, Робертсон, Вудмэн, Гравенберх, Ньони, Нгумоха, Лаки.
