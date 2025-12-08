Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Без Салаха. Ливерпуль обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с Интером
Лига чемпионов
08 декабря 2025, 20:59 | Обновлено 08 декабря 2025, 21:09
Без Салаха. Ливерпуль обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с Интером

19 футболистов английского клуба отправились на поединок ЛЧ в Италии

Без Салаха. Ливерпуль обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с Интером
ФК Ливерпуль

Ливерпуль назвал состав из 19 игроков на матч Лиги чемпионов против Интера.

Ливерпуль объявил заявку на поединок Лиги чемпионов, который пройдет 9 декабря в 22:00.

8 декабря после обеда команда АПЛ отправилась из Мерсисайда в Милан, ранее проведя тренировки в Киркби.

В заявку не вошел знаменитый форвард Мохамед Салах из Египта, у которого конфликт с коучем Арне Слотом.

Игра команды АПЛ против представителя Серии А – шестой игровой день лиговой фазы ЛЧ.

Список игроков Ливерпуля, отправившихся в поездку на игру ЛЧ с Интером:

  • Алиссон, Гомес, Ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Исаак, Макаллистер, Брэдли, Джонс, Экитике, Мамардашвили, Робертсон, Вудмэн, Гравенберх, Ньони, Нгумоха, Лаки.

Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
