Без Салаха. Ливерпуль обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов с Интером

Ливерпуль назвал состав из 19 игроков на матч Лиги чемпионов против Интера.

Ливерпуль объявил заявку на поединок Лиги чемпионов, который пройдет 9 декабря в 22:00.

8 декабря после обеда команда АПЛ отправилась из Мерсисайда в Милан, ранее проведя тренировки в Киркби.

В заявку не вошел знаменитый форвард Мохамед Салах из Египта, у которого конфликт с коучем Арне Слотом.

Игра команды АПЛ против представителя Серии А – шестой игровой день лиговой фазы ЛЧ.

Список игроков Ливерпуля, отправившихся в поездку на игру ЛЧ с Интером: