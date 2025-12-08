СЛЮБИК: «Мы играем за зарплату, а они играют за премиальные. Есть разница»

Украинский защитник «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовская команда со счетом 1:0 одолела «Полесье»:

– После 1-го тайма немного не разобрались, была небольшая стычка. После игры хотели все выяснить, поговорить, но игроки не дали такой возможности.

– То есть после матча тоже была стычка?

– Там больше мы выясняли, не то что ссорились.

– Кто с кем общался?

– Да там так получилось, что все на кучу. Но как есть, так есть, больше ничего не буду говорить.

– Вы для «Полесья», наверное, самый неудобный соперник, сегодня снова побеждаете. Удалось реализовать это большинство, которое было на протяжении матча. Благодаря этому, по вашему мнению, победили?

– Мы играем за зарплату, чтобы нам платили зарплату, а они играют за премиальные. Думаю, есть какая-то разница, правда? Поэтому так и получилось.

– Сегодня повышенной премии для вас не будет?

– Нет, у нас такого нет.

– Как думаешь, исход матча решился с этими удалениями Андриевского и Ротаня в начале встречи?

– Не знаю. Думаю, все равно игра была бы непростой. Даже без удаления нас бы также так просто не удалось обыграть. Удаление было – уже как есть, так есть.