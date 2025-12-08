Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 20:40
Мичел выступил с заявлением о Цыганове и Ванате после фиаско Жироны

Каталонцы проиграли 0:3 от «Эльче»

Мичел выступил с заявлением о Цыганове и Ванате после фиаско Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел объяснил замены Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в матче против «Эльче». Каталонцы пропустили три мяча от соперника и покинули поле с разгромным счетом – 0:3.

«Владислав Ванат также испытывал определенный дискомфорт, а у Виктора Цыганкова болел живот. При счете 3:0 команда уже чувствовала, что будет трудно изменить ситуацию. И да, именно поэтому я сделал замены, но до этого команда была готова бороться за победу, которую они не получили», – сказал Мичел.

«Жирона» после поражения снова опустилась в зону вылета – занимает 18 место и имеет 12 очков.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Владислав Ванат Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко Источник
Bulba_sumkin
Чего ж вы таких больных то покупаете?)
