Мичел выступил с заявлением о Цыганове и Ванате после фиаско Жироны

Главный тренер «Жироны» Мичел объяснил замены Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в матче против «Эльче». Каталонцы пропустили три мяча от соперника и покинули поле с разгромным счетом – 0:3.

«Владислав Ванат также испытывал определенный дискомфорт, а у Виктора Цыганкова болел живот. При счете 3:0 команда уже чувствовала, что будет трудно изменить ситуацию. И да, именно поэтому я сделал замены, но до этого команда была готова бороться за победу, которую они не получили», – сказал Мичел.

«Жирона» после поражения снова опустилась в зону вылета – занимает 18 место и имеет 12 очков.