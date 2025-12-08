Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 20:02
Невероятный обмен. Реал и Ливерпуль запланировали громкий обмен

Салаха могут обменять на Родриго

Невероятный обмен. Реал и Ливерпуль запланировали громкий обмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В Англии назревает громкий трансфер. Мохамед Салах все ближе к уходу из «Ливерпуля» после открытого конфликта с Арне Слотом.

Египтянин уже третий матч подряд остается в запасе и публично заявил, что «кто-то не хочет его в клубе». Нападающий признался, что отношения с тренером исчезли «ниоткуда», а ситуацию он не понимает.

По информации источника, Салах давно мечтает о мадридском «Реале», а летом может появиться шанс. Отмечается, что между клубами может произойти обмен – в Мадрид может приехать Салах, а в Ливерпуль – бразилец Родриго.

