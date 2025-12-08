Невероятный обмен. Реал и Ливерпуль запланировали громкий обмен

В Англии назревает громкий трансфер. Мохамед Салах все ближе к уходу из «Ливерпуля» после открытого конфликта с Арне Слотом.

Египтянин уже третий матч подряд остается в запасе и публично заявил, что «кто-то не хочет его в клубе». Нападающий признался, что отношения с тренером исчезли «ниоткуда», а ситуацию он не понимает.

По информации источника, Салах давно мечтает о мадридском «Реале», а летом может появиться шанс. Отмечается, что между клубами может произойти обмен – в Мадрид может приехать Салах, а в Ливерпуль – бразилец Родриго.